Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), este designó a Luisa María Alcalde como titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) tras la salida de Adán Augusto López Hernández.

AMLO anunció que el relevo en la Secretaría de Gobernación será Luisa María Alcalde Luján, quien actualmente ocupa la Secretaría de Trabajo. En ese sentido, señaló que tendrá que ponerse de acuerdo con el encargado de despacho de la Segob, Alejandro Encinas.

”Con ella se concilió para que aumentaran los salarios mínimos. Ha habido cuatro aumentos que han sido históricos”, dijo AMLO.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ destacó la labor de @LuisaAlcalde al frente de la Secretaría del Trabajo pic.twitter.com/WuO3kVpyNs — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 19, 2023

¿Quién es Luisa María Alcalde, nueva secretaria de Gobernación?

Luisa María Alcalde Luján nació en Ciudad de México en 1987, es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y tiene estudios de Maestría en Derecho por la Universidad de Berkeley, California.

Desde el 2011 se afilió a MC, un año después fue electa como diputada federal por el Partido Movimiento Ciudadano, donde fue secretaria en la comisión de Trabajo y Previsión Social y salió del cargo en 2015.

En 2018 fue designada como secretaria del Trabajo y Previsión Social hasta este 2023, cuando fue nombrada como secretaria de Gobernación tras la salida de Adán Augusto López Hernández.

Alcalde Luján es la segunda mujer en ocupar ese puesto en este sexenio después de Olga Sánchez Cordero, ella fue designada desde el inicio de gobierno de López Obrador.

Luisa María Alcalde, segunda mujer en ocupar el cargo de secretaria de Gobernación|Twitter @EMPosts

¿Por qué Adán Augusto López salió de la Secretaría de Gobernación?

El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, le presentó su renuncia al mandatario López Obrador para poder contender en las encuestas de Morena como aspirante a la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación. “Le ruego que no crea que busco algo mejor o más grande que el privilegio de acompañarle, todo lo contrario. La realidad es que ya ha hecho más que suficiente por todas y todos nosotros”, se puede leer al final de la carta que le entregó a AMLO.

Cabe destacar que Encinas era uno de los nombres principales que resonaban para tomar el cargo tras la salida del tabasqueño; sin embargo, no fue designado para este título, sino para el de encargado del despacho de la Segob.

Agradezco profundamente la confianza del Presidente @lopezobrador_ al nombrarme Secretaria de Gobernación.



Será, sin duda, el honor de mi vida acompañarlo desde esa nueva responsabilidad en esta última etapa fundamental para la consolidación de la Transformación. — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) June 19, 2023

A través de sus redes sociales, María Luisa Alcalde agradeció el nombramiento que hizo AMLO y destacó que sería "el honor de mi vida acompañarlo en esta última etapa fundamental para la consolidación de la Transformación".