Manuel Añorve es nuevo coordinador del PRI en el Senado: ¿Quién es y por qué sustituye a Osorio Chong?

Noche de mucho movimiento en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pues durante la noche de este miércoles 22 de marzo, el Grupo Parlamentario en la Asamblea General Extraordinaria confirmó a Manuel Añorve Baños como nuevo coordinador de la bancada tricolor en el Senado de la República.

Con esta noticia, el doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sustituye a Miguel Ángel Osorio Chong como líder del partido en San Lázaro, quien presentó su renuncia este mismo miércoles tras la asamblea convocada un día antes por siete legisladores del PRI. Horas más tarde Manuel Añorve confirmó su nombramiento a través de sus redes sociales, electo por ocho senadores.

"Gracias a mis compañeros senadores por la oportunidad y la responsabilidad. Es crucial en estos momentos trabajar en nuestra agenda legislativa y política juntos. Hay mucho por hacer, y puedo asegurarles que como guerrerense honraré mi palabra", expresó Añorve Bolaños mediante sus canales oficiales.

Manuel Añorve Baños junto a Alejandro Moreno Cárdenas; Presidente del PRI, y diversos miembros del partido|FB/Manuel Añorve Baños

¿Quién es Manuel Añorve, el nuevo coordinador del PRI en el Senado?

Manuel Añorve nació en Ometepec, Guerrero, en 1957. Tiene 66 años y estudió la licenciatura de Derecho entre 1977 y 1981, para después cursar un posgrado en Derecho Constitucional y Administrativo, ambos por la UNAM, institución que también le otorgó el doctorado en Derecho en 1987.

Su trayectoria política comenzó de la mano del PRI en 1989, cuando entró como miembro del Consejo Político Estatal del Comité Directivo en Guerrero, entidad de donde es originario y donde se desempeñó en otros cargos dentro del municipio de Acapulco de Juárez.

Entre sus puestos destacados sobresale su elección como presidente municipal de Acapulco en 1997, puesto que volvió a ocupar en el 2009. En medio fungió como diputado local y federal, hasta que en 2018 tomó protesta como senador por la la LXIV Legislatura, donde integraba las siguientes comisiones:



Defensa Nacional

Justicia

Turismo

Relaciones Exteriores Europa

Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas

Comisión Especial para dar seguimiento a los hechos ocurridos el 24 de diciembre de 2018 en el estado de Puebla.

Grupo de trabajo para dar seguimiento a los procesos electorales del año 2021.

¿Qué pasó con Miguel Ángel Osorio Chong y “Alito” Moreno?

El anuncio de Manuel Añorve Baños llega tras la "repentina" salida de Osorio Chong como coordinador de bancada priista en el Senado, impulsada por sus conflictos internos principalmente con el líder del partido, Alejandro "Alito" Moreno, a quien incluso acusó de impulsar al propio Añorve y a Mario Zamora de querer arrebatarle su puesto.

Las diferencias entre Alito Moreno y Osorio Chong son extensas y con varios meses de antigüedad, entre los que sobresalen chats de 2020 donde Moreno acusa a Osorio Chong y Sauri de “ponerse de tapete” con el entonces gobernador de Yucatán y de “chingar” las candidaturas “como siempre".

Mediante su comparecencia ante los medios tras su renuncia, Chong dejó un último mensaje contra "Alito" y aseguró que tiene que salir del PRI, pues "sigue creyendo" que el partido le pertenece.

¡Cayó Osorio Chong!



Sus compañeros de bancada del #PRI en el #Senado lo quitaron como coordinador y en su lugar nombraron a @manuelanorve



Culpó a Alito Moreno... pic.twitter.com/Pp7UnjAQV3 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 23, 2023

¿Osorio Chong se irá del Senado?

En la misma conferencia, Miguel Ángel negó que fuera a deslindarse del PRI y afirmó que continuará como senador independiente en San Lázaro e hizo caso omiso a los vínculos con Movimiento Ciudadano (MC), por lo que únicamente se deslinda como coordinador del partido frente al Senado.

"No renuncio a mi militancia, pero, por supuesto, no estaré en este grupo parlamentario", afirmó Osorio Chong tras comunicar su renuncia este miércoles 22 de marzo.