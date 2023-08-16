Él es Renán Barrera, el elegido del PAN para liderar el equipo Yucatán 2024

El Partido Acción Nacional (PAN) Informó que, de acuerdo con un sondeo, Renán Barrera, actual alcalde de Mérida, será el líder del equipo Yucatán 2024, con miras a las elecciones 2024.

Por su parte, Cecilia Patrón Laviada, secretaria general del blanquiazul, será enlace del equipo Yucatán en Mérida. Además, Liborio Vidal, secretario de Educación en la mencionada entidad, será enlace para el Plan Legislativo.

Rommel Pacheco, diputado federal y exclavadista, y Julián Zacarías Curil, alcalde de Puerto Progreso, serán enlaces de distritos federales del PAN en el equipo Yucatán 2024, anunció el partido en un comunicado.

El alcalde Renán Barrera fue elegido como responsable del Equipo Yucatán 2024.|Partido Acción Nacional.

¿Quién es Renán Barrera?

Renán Barrera Concha es actual presidente municipal de Mérida, Yucatán, cuyo mandato terminará en el 2024. Nació el 21 de febrero de 1979 en Mérida y tiene 44 años. Estudió la licenciatura en Derecho con Especializada en Administración Publico en la Universidad Anáhuac - Mayab.

Este es el segundo periodo consecutivo en el que es alcalde, ya que en 2018 compitió para el trienio 2018-2021. Además, ya había gobernado la capital yucateca en 2012, cuando logró ganar las elecciones de ese año a los 33 años de edad.

De 2010 a 2012, Renán Barrera fue diputado local del distrito IV de Yucatán, además que de 2007 a 2010 fue regidor de Mérida. En el sector privado se desempeñó como director general de una empresa llamada Eventos del Sureste S.A. de C.V. de los años 1998 a 2004, detalla su currículum.

Barrera Concha milita en el Partido Acción Nacional desde el año 2002 y ha desempeñado las labores de Coordinador Nacional de Alcaldes de 2015 a 2017. En 2016 es delegado del PAN en Aguascalientes, mientras que en 2017 dicha fuerza política lo nombra presidente de la Comisión Provisional del PAN en el Comité Estatal de Sinaloa, de acuerdo con su perfil en LinkedIn.

Cuenta con un diplomado en manejo de campañas electorales por la Universidad Complutense de Madrid, un seminario Gerencia del poder y la gobernabilidad por la Universidad Autónoma del Estado de México en coordinación con la George Washington University, así como otros estudios en campañas electorales y procesos democráticos en América Latina.

