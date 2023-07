Se destapa Rommel Pacheco para el gobierno de Yucatán

Rommel Pacheco se destapa para ser candidato del PAN al gobierno de Yucatán. Con él ya son dos los panistas los que alzan la mano rumbo a la elección de 2024. Renán Barrera Concha, actual alcalde de Mérida, es otro de los que aspiran.

Rommel Pacheco aseguró que no tiene miedo de competir porque está en política como proyecto joven y no como los viejos políticos que vienen por cuotas o por favores.

“La gente el día de hoy esta asqueada de que los mismos políticos de siempre lleguen, yo al no ser de la política y al ser un ciudadano que al día de hoy lucha por causas y que no tiene miedo de levantar la mano porque no tiene cuotas o no viene con favores que poner creo que se puede hacer bien”, el legislador del PAN.

Pacheco podría ir en alianza, pero sin corruptos

Rommel Pacheco dijo que si el PAN acuerda ir en alianza está listo a sumar con el PRI y el PRD, pero no quiere corruptos en su equipo.

“Eso sí, el equipo tiene que ser el mejor, tiene que ser honrado, tiene que ser eficiente, tiene que ser trabajador, tienes que ser un excelente equipo y mientras se aun equipo quiera hacer la cosas bien yo estoy para sumar, las personas que quieran robar, que quieran ser corruptos, ese equipo a mí no me gusta y yo no lo quiero”, sentenció.

El legislador del PAN, señaló que su objetivo por contender no solo es llegar al poder sino dar continuidad a lo que se ha hecho bien y que Yucatán siga siendo el más seguro del país y que los beneficios del crecimiento económico llegue a las familias.

En el PAN ya son dos Renán Barrera Concha, actual alcalde de Mérida y Rommel Pacheco diputado federal los que alzan la mano para buscar la candidatura al gobierno de Yucatán rumbo a la elección de 2024.