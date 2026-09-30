¡Regresa Lord Lamborghini! Tribunal Electoral devuelve su curul a Tony Flores en Coahuila

Antonio Flores Guerra, diputado local del Partido del Trabajo (PT), conocido como Lord Lamborghini, podrá regresar al Congreso de Coahuila luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolviera la disputa legal que mantenía con su suplente, Fernando Rodríguez González, quien ocupaba su lugar.

La Sala Superior determinó que el legislador propietario está habilitado para ejercer el cargo y ordenó dejar sin efecto los actos que prolongaron la suplencia durante el segundo periodo. Con esta resolución, Flores podrá reincorporarse a sus funciones legislativas de manera inmediata.

El conflicto comenzó después de que el Congreso de Coahuila suspendiera temporalmente al petista por inasistencias injustificadas. La controversia se prolongó durante los siguientes meses, mientras su suplente permanecía en el cargo.

Tribunal Electoral resuelve disputa por la diputación de Tony Flores

La decisión de la Sala Superior pone fin a una disputa sobre quién debía ocupar la curul correspondiente a Antonio Flores durante el actual periodo legislativo.

En su sentencia, los magistrados determinaron que debía reconocerse que el diputado propietario se encontraba habilitado para ejercer el cargo, por lo que la suplencia no podía prolongarse más allá del 1 de septiembre.

La resolución contradice el criterio que había sostenido previamente el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila, que a principios de septiembre resolvió que Flores debía mantenerse fuera de sus funciones para permitir que Fernando Rodríguez continuara como legislador durante el actual periodo ordinario de sesiones.

El fallo local estaba relacionado con las ausencias injustificadas que se atribuyeron a Flores Guerra durante el pasado proceso electoral, cuando buscaba reelegirse como diputado.

¿Por qué habían suspendido a Antonio Flores?

La suspensión temporal de Tony Flores se originó por faltas que fueron consideradas injustificadas durante sus actividades legislativas.

El caso también estuvo acompañado de un incidente ocurrido cuando el diputado fue detenido por agentes estatales, luego de que presuntamente se negara a detener el vehículo que conducía ante una indicación de policías municipales de Múzquiz, municipio del que es originario.

En medio de la controversia, el Tribunal Electoral de Coahuila sostuvo que la suplencia debía mantenerse durante el periodo ordinario en curso.

La presidenta del organismo, Karla Verónica Félix Neira, señaló entonces que una misma diputación no podía ser ejercida simultáneamente por el propietario y su suplente.