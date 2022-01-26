¿Quién es Xiomara Castro, la primera presidenta de Honduras?

Xiomara Castro hará historia en Honduras al convertirse en la primera presidenta del país, cuando el jueves 27 de enero preste juramento como líder de la nación centroamericana.

La presidenta electa ganó el cargo en las pasadas elecciones del 28 de noviembre, luego de dos intentos anteriores por gobernar Honduras. Xiomara Castro obtuvo el 53 por ciento del apoyo de los hondureños en las urnas.

Además, Xiomara Castro, quien se autoproclama socialista demócrata, también pone fin a 12 años de gobierno conservador del Partido Nacional, periodo que se vio marcado por la corrupción y narcotráfico, además de tener las tasas de pobreza más altas de América Latina, lo que genera un creciente número de migrantes, de acuerdo co el Banco Mundial.

Primero quiero darle gracias a Dios, y sobre todo gracias al pueblo hondureño por este respaldo. A partir del 27 de enero del 2022, se escribirá una nueva historia.❤️ pic.twitter.com/qoxCTgIqMN — Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) December 30, 2021

Durante su campaña, Xiomara Castro, la nueva presidenta de Honduras, prometió cambios significativos en el país, incluida una revisión constitucional, la lucha contra la corrupción junto con la ONU y la flexibilización de las restricciones al aborto.

¿Quién es Xiomara Castro?

Xiomara Castro nació en Tegucigalpa, Honduras el 30 de septiembre de 1959. Es licenciada en Administración de Empresas.

La presidenta de Honduras comenzó su carrera en la política como organizadora del movimiento femenino del Partido Liberal, posteriormente figuró como pieza elemental en la campaña de su esposo, el expresidente Manuel Zelaya.

Xiomara Castro fungió como primera dama de Honduras, del 2006 hasta el 2009, cuando Zelaya perdió la presidencia debido a un golpe de Estado.

Luego de la salida forzosa del poder del ex presidente Zelaya, Xiomara Castro emergió como activista dirigente de las manifestaciones, que se harían oír a lo largo de las calles por el entonces Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP).

En el 2012 finalmente el reconocimiento popular a su liderazgo la colocaría en plano principal, anunciando su esperada candidatura presidencial al frente del Partido Libertad y Refundación (LIBRE).

Xiomara Castro inició su contienda presidencial en 2013, convirtiéndose en la segunda mujer hondureña en aspirar a la presidencia del país centroamericano. En 2017, volvió a postularse como candidata para gobernar la nación.

Sin embargo, fue hasta el 2021 cuando ganó las elecciones para hacer historia como la primera presidenta de Honduras.