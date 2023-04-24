¿45 minutos? El presidente de México que duró menos tiempo en el cargo

De las preguntas más curiosas que tienen las personas respecto a los presidentes de México, se encuentra quién fue el que menos tiempo duró en el cargo. Con solo 45 minutos es considerado el presidente más fugaz en la historia mexicana; sin embargo, tuvo una gran importancia.

¿Quién fue el presidente que duró menos tiempo en el cargo?

Originario de la ciudad de México, Pedro Lascurain Paredes nació un 12 de mayo de 1858 y es considerado el presidente que duró menos tiempo en el cargo; sin embargo, durante 45 minutos logró importantes cuestiones para la historia del país.

Pedro Lascurain fue designado para que se ocupara de la secretaría de Relaciones Exteriores por el presidente Francisco I. Madero. En 1913 asumió la presidencia; sin embargo, 45 minutos después presentó su renuncia en el Congreso.

Francisco I. Madero como presidente|INAH

Fue a causa del general Victoriano Huerta, junto con Félix Díaz, sobrino del expresidente Porfirio Díaz, y el embajador Wilson, con quien Lascurain tenía ya algunos roces, que derrocaron a Madero para tomar el poder temporalmente; este hecho fue llamado "El pacto de la embajada".

El 18 de febrero de 1913, Francisco I. Madero y el vicepresidente, José María Pino Suárez, fueron capturados por las fuerzas huertistas, dando pie a la Decena Trágica. Es por esto que, al deducir su caída, Madero redactó la renuncia y se la entregó a su entonces canciller, Pedro Lascurain para que la llevara al Congreso.

Al no haber ya vicepresidente, Lascurain se dirigió al Congreso con la carta renuncia de Madero y, como la Constitución indicaba, le correspondió asumir el gobierno a las 17:15 horas del 19 de febrero.

¿Por qué renunció Pedro Lascurain a la presidencia?

Se dice que Pedro Lascurain, en su intento de ofrecerle una salida segura a Francisco I. Madero por medio de un salvoconducto que pactó con Victoriano Huerta, designó al general como secretario de Gobernación y con tan solo 45 minutos en el poder, entregó su carta de renuncia. Esto dio paso a la presidencia de Victoriano Huerta.

Gabinete de Victoriano Huerta|Twitter @historia_mexico

Victoriano Huerta no cumplió con su palabra, por lo que Pedro Lascurain fue engañado y considerado como un traidor de Francisco I. Madero. En la carta que escribió después se lee:

He aceptado con toda conciencia ese papel, ya que de rehusarme hubiera cooperado a futuras desgracias Pedro Lascurain

Finalmente, Francisco I. Madero y el último vicepresidente de México fueron fusilados el 22 de febrero de 1913 en el Palacio de Lecumberri. Por su parte, Pedro Lascurain se retiró de la vida pública y la política y ejerció su profesión como abogado, murió el 21 de julio de 1952 a los 96 años en la Ciudad de México.