Este es el nombre real del primer presidente de México

Nacido en Villa de Tamazula, Durango, el 29 de septiembre de 1786, Guadalupe Victoria fue el primer presidente de México; sin embargo, ese no es su nombre real. ¿Quién fue y cuánto duró en el cargo? Estudió en el seminario de Durango y después viajó a la Ciudad de México, en donde ingresó al Colegio de San Ildefonso en 1811, más tarde se sumó a las filas insurgentes, destacándose como militar.

Durante su mensaje de juramento al tomar la presidencia, expresó su compromiso con la patria y a las naciones extranjeras respecto a construir relaciones de paz, alianza y amistad.

Guadalupe Victoria se cambió el nombre mientras fue militar|Twitter @LizbethCaro01

¿Cuál fue el primer presidente de México y cuánto duró?

José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix, mejor conocido como Guadalupe Victoria, fue el primer presidente de México el 10 de octubre de 1824 para un periodo que finalizaría el 31 de marzo de 1829. Fue diputado, senador y gobernador de Veracruz.

Durante su tiempo como militar combatió junto a José María Morelos y Pavón, momento en el que cambió su nombre por el de Guadalupe Victoria; apelativo, por un lado, a la deseada victoria de la causa independentista y también por la Virgen de Guadalupe, de la que era fiel creyente.

El primer presidente de México, fue reconocido durante su tiempo como militar, por su valentía y tenacidad, por lo que fue ascendido al puesto de coronel y combatió al ejército realista en diversos sitios, entre ellos Oaxaca, Nautla y el Puerto de Veracruz.

Al consumarse la Independencia, el entonces coronel Guadalupe Victoria entró en conflicto con Agustín de Iturbide y fue aprehendido; sin embargo, poco después logró escapar de la prisión y ante la caída de Iturbide, de marzo de 1823 a julio de 1824, se encaró del Poder Ejecutivo junto con Nicolás Bravo y Pedro Celestino Negrete.

Al concluir su periodo como el primer presidente de México, se retiró a la vida privada en su Hacienda "El Jobo". Falleció en el Castillo de Perote el 21 de marzo de 1843.

Guadalupe Victoria, primer presidente de México|Gobierno de México

La independencia se afianzará con mi sangre y la libertad se perderá con mi vida Guadalupe Victoria

¿Qué fue lo que hizo Guadalupe Victoria durante su gobierno?

Guadalupe Victoria, además de ser el primer presidente de México, se destaca como iniciador de la administración pública mexicana y decretó por segunda vez la abolición de la esclavitud y respeto a la libertad de la prensa.

Ordenó constituir la Marina de Guerra que le permitió lograr la total independencia de México cuando el 18 de noviembre de 1825 el general Miguel Barragán tomó el último bastión español en la fortaleza de San Juan de Ulua, Veracruz.

El 18 de marzo de 1825 Guadalupe Victoria ordenó la creación del Museo Mexicano con el fin de albergar una colección de Historia Natural para la nueva nación; se convirtió en un elemento fundamental de la vida cultural en el México independiente.