¿Quién reemplazará a Boris Johnson como primer ministro de Reino Unido?

Tras la renuncia de Boris Johnson, Reino Unido debe prepararse para elegir a quien reemplazará al primer ministro. Por lo que los tories deberán nombrar a un nuevo líder en medio de una larga lista de candidatos.

Aunque Boris Johnson permanecerá en el cargo hasta octubre, algunos candidatos ya se perfilan para sucederlo al frente de Reino Unido. Incluso, antes de su dimisión, la legisladora Suella Braverman hizo público su interés en quedarse con el cargo.

Sin embargo, según sondeos publicados este jueves por la firma YouGov, la favorita del Partido Conservador para reemplazar a Boris Johnson es Mary Elizabeth Truss, ministra de Relaciones Exteriores de Reino Unido.

Candidatos para reemplazar a Boris Johnson

Aunque solo Suella Braverman hizo público su interés en el cargo de primer ministro, y no hay, por ahora, un candidato potencial, sí hay varios prospectos para ocupar el lugar de Boris Johnson.

Cabe destacar que de acuerdo con las leyes de Reino Unido, los candidatos que contenderán por el cargo deben contar con el apoyo de al menos ocho parlamentarios conservadores.

Solo dos se pueden presentar como contendientes, por lo que si existen más de dos interesados, los parlamentarios votarán entre los prospectos hasta que solo queden los que mmarca la ley.

Suella Braverman

Suella es la fiscal general de Reino Unido, ella fue una de las primeras en solicitar la renuncia de Boris Johnson, y previo a su dimisión, Braverman dijo que para ella sería un honor estar en el cargo.

Great to welcome Rev Mike Terry from @stmarywarsash to the National Parliamentary Prayer Breakfast this morning @UKParliament. Thank you Revs Mike and Nicky Sue Terry for your leadership and contribution to our local community and to our nation. #NPPB2022 pic.twitter.com/jA7pKi0wDB — Suella Braverman MP (@SuellaBraverman) July 5, 2022

Liz Truss

Mary Elizabeth Truss es la ministra de Relaciones exteriores desde el 2021, y se perfila como la favorita del Partido Conservador para reemplazar al todavía primer ministro de Reino Unido.

Jeremy Hunt

Hunt, de 55 años de edad, quedó en segundo lugar en la elección de 2019, donde Boris Johnson fue elegido como primer ministro, por lo que podría ser considerado para el cargo nuevamente.

Ben Wallace

El ministro de Defensa es considerado uno de los legisladores más populares gracias a su manejo de la crisis generada por Rusia y Ucrania. Cabe destacar que es de los pocos que se mantuvo fiel a Boris Johnson.

Great to catch up with US Chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Mark A Milley @thejointstaff at the Pentagon @DeptofDefense



We discussed the implications of the war in Ukraine, early lessons learned - and new 🇺🇸🇬🇧opportunities. pic.twitter.com/8n5sh5Nh1j — Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) May 13, 2022

Rishi Sunak

El ministro de Finanzas también es un potencial candidato a ser el próximo primer ministro. Sunak fue uno de los primeros ministros en renunciar a su cargo en protesta contra el liderazgo de Boris Johnson.

En la lista, también están Sajid Javid, ministro de Sanidad; Nadhim Zahawi, actual reemplazo de Sunak; Penny Mordaunt, ex ministra de Defensa; entre otros otros miembros del parlamento.