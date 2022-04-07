¿Quiénes son las hijas de Vladimir Putin sancionadas por EU?

La mañana de este miércoles, el gobierno de Estados Unidos anunció una serie de sanciones contra las personas cercanas al presidente de Rusia, entre las que se encuentran las hijas de Vladimir Putin, Mariya Putina y Katerina Tikhonova, pero se sabe poco sobre quiénes son.

Tras el anuncio de las sanciones, los nombres de las hijas de Vladimir Putin se volvieron virales, pues el presidente ruso en pocas ocasiones ha hablado sobre su familia y vida personal.

Incluso, en una conferencia ofrecida en 2015, el propio Vladimir Putin dijo que el tema de su familia era un asunto demasiado privado para él, sin embargo, mencionó que estaba orgulloso de sus hijas, y añdió que estudiaron en Rusia y hablaban tres idiomas.

"Mis hijas viven en Rusia y estudiaron solo en Rusia, estoy orgulloso de ellas. Hablan tres idiomas extranjeros con fluidez. Nunca hablo de mi familia con nadie", aseveró.

Y aunque poco se sabe de la familia e hijas de Vladimir Putin, algunos medios internacionales lograron captar algunos momentos en los que aparecieron o algunos datos ofrecidos en conferencias por el mismo presidente ruso que dan cuenta sobre quiénes son.

¿Quiénes son las hijas de Vladimir Putin?

Vladimir Putin tiene dos hijas, Mariya Putina de 36 años y Katerina Tikhonova de 35, ambas son resultado de su matrimonio con Lyudmila Aleksandrovna Putina, con quien duró 30 años casado y se divorció en 2013.

En ese entonces, Putin aseguró que el divorcio fue una decisión conjunta, “apenas nos vemos cada uno tiene su propia vida”.

De acuerdo con información proporcionada por medios rusos, la primera de las hijas de Vladimir Putin, Mariya Putina estudió biología en la Universidad de San Petersburgo y después hizo una carrera en medicina en la Universidad Estatal de Moscú.

|Reuters

La segunda de las hijas de Vladimir Putin, Katerina Tikhonova nació el 31 de agosto de 1986, y de acuerdo con la agencia Reuters la hija de Vladimir Putin es subdirectora del Instituto de Investigación Matemáticas de Sistemas Complejos en la Universidad de Moscú.

Tikhonova también es bailarina acrobática de rock and roll. La imagen más reciente que se tiene de ella fue durante su participación en el Foro Económico Internacional de Petersburgo.