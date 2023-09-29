Harfuch y Brugada, entre los aspirantes de Morena que van a encuesta por la CDMX 2024

En punto de las 20:00 horas del jueves 28 de septiembre, el consejo de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) informó quienes son los cuatro aspirantes para liderar la coordinación de los Comités en Defensa de la 4T en la Ciudad de México.

Al momento de dar el anuncio destacó el nombre del exsecretario de seguridad, Omar García Harfuch, la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada Molina; la titular de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, Mariana Boy y López-Gatell, quienes pasaron a la siguiente etapa rumbo a la elección del coordinador o coordinadora de Morena.

"Podemos presumir que es el Consejo Estatal en el que dos mujeres y dos hombres de la dirigencia son impulsados por unanimidad (...). Estos cuatro nombres serán notificados a la Comisión Nacional de Elecciones, por lo que van a la siguiente etapa".

"Morena ya hizo su propuesta; que hablé el pueblo", aseguro miembro del consejo

Previo dar por concluido el mensaje ante los medios de comunicación, otro miembro del consejo de Morena tomó la palabra y aseguró que tienen cuatro perfiles de primera, por lo que ahora es decisión del pueblo elegir.

Durante la sesión no especificó cuándo se llevará a cabo la elección final, por lo que se limitaron a tomar la foto de los cuatro aspirantes del partido guinda.

¿Cuáles son los requisitos para ser Jefe de Gobierno en la Ciudad de México?

Los políticos ya mostraron sus intenciones por gobernar la Ciudad de México en 2024, pero es importante conocer qué requisitos establece la Constitución capitalina, los más importantes son:



Tener 30 años cumplidos al día de las elección

No tener sentencia por delito doloso

No tener injerencia en instituciones militares

Ser ciudadano originario de la CDMX

¿Quiénes son los aspirantes independientes por la Jefatura de Gobierno CDMX?

A inicios de septiembre, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) dio a conocer a los aspirantes independientes por la Jefatura de Gobierno CDMX que buscarán restarle votos a los demás partidos políticos, se impusieron al resto de competidores:

