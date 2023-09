“No sé por qué": Claudia Sheinbaum se deslinda de aparición en pantallas de Times Square

La electa como coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, fue señalada en redes sociales por aparecer en las pantallas de Times Square en Nueva York, Estados Unidos; sin embargo, ella se deslindó del hecho.

Fue el pasado martes cuando el video de Elias Miguel Moreno, donde se ve a la morenista en la gran pantalla durante 15 segundos junto a Carlos Ulloa, actual secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, se viralizó. Cabe destacar que de acuerdo con el hombre, el anuncio fue pagado por él mismo porque “le caen muy bien”.

De acuerdo con su tuit, el anuncio habría costado 40 dólares, pero diversas personas aseguraron que esto no era verdad, pues debió de haber costado mucho más.

Estan circulando notas de un video de @Claudiashein y @Carlos_UlloaP qué se proyecto el domingo 24 en Times Square, sin embargo quiero aclarar que este video fue pagado por mis propios medios ya que me caen muy bien, el costo fue de $40USD por 15seg, anexo pruebas. pic.twitter.com/fFmPeIDYQU — Elias Miguel Moreno Brizuela (@MorenoBrizuela_) September 27, 2023

Claudia Sheinbaum asegura que no sabía que apareció en Times Square

A través de un video en vivo en sus redes sociales, la próxima candidata presidencial refirió que no sabía del anuncio donde aparece en Times Square: “Me enteré hace rato que salió. No sé por qué, no sé quién puso eso en esa pantalla, voy a averiguar. Y cuando averigüe les platico qué fue lo que pasó”, dijo.

En el recibo se observa que la transacción a TXS Entertainment ocurrió el pasado 23 de septiembre, mientras que el anuncio pasó un día después, el domingo 24.

Por su parte, Carlos Ullua no emitió ningún comentario al respecto de la aparición de su rostro en el Times Square.

¿Cuánto cuesta anunciarse en Times Square?

Anunciarse en las pantallas del Time Square de Nueva York, puede costar alrededor de 40 dólares, es decir, 700 pesos mexicanos por aparecer por 15 segundos; esta tarifa dependerá del horario y día que quieras que aparezca el video.

Cabe destacar que por este hecho, el Partido Acción Nacional (PAN) denunció ante el Instituto Nacional Electoral (INE) a la candidata del partido guinda por actos anticipados de precampaña. Aunado a ello, Morena señaló que está prohibido publicitarse en espacios como el Times Square.