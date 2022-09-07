La oficina forense dio a conocer quiénes son las víctimas de la ola de apuñalamientos registrada el fin de semana en una comunidad indígena y sus alrededores en Canadá; acto que sacudió a un país que no está acostumbrado a estos ataques.

Entre las personas muertas hay hombres y mujeres de entre 23 y 78 años de edad. Las autoridades también informaron que entre los 18 heridos hay un adolescente, el resto son adultos.

¿Quiénes son las víctimas de apuñalamientos en Canadá?

Bonnie Burns, 48 años, residente de James Smith Cree Nation Saskatchewan.

Carol Burns, 46 años, residente de James Smith Cree Nation Saskatchewan.

Robert Sanderso, 49 años, residente de James Smith Cree Nation Saskatchewan.

Lydia Gloria Burns, 61 años, residente de James Smith Cree Nation Saskatchewan.

Gregory Burns, 28 años, residente de James Smith Cree Nation Saskatchewan.

Wesley Petterson, 78 años, residente de Weldon Saskatchewan.

Christian Head, 54 años, residente de James Smith Cree Nation Saskatchewan.

Thomas Burns, 23 años de edad, residente de James Smith Cree Nation Saskatchewan.

Lana Head 49 años, residente de James Smith Cree Nation Saskatchewan.

Earl Burns, 66 años, residente de James Smith Cree Nation Saskatchewan.

|Reuters

¿Qué pasó en Canadá?

Dos hermanos mataron a puñaladas a 10 personas e hirieron a 18 en la reserva James Smith Cree y el pueblo cercano de Weldon el domingo, sacudiendo a una comunidad indígena de 3 mil 400 personas en uno de los ataques más sangrientos en la historia moderna de Canadá.

Damien Sanderson es uno de los sospechosos de los apuñalamientos en Canadá. El hombre de 31 años de edad fue encontrado muerto en un área cubierta de hierba de la reserva, al día siguiente del ataque.

La policía dijo que estaba investigando si el hermano menor podría haber matado a su hermano y posiblemente haber sufrido lesiones que pudieran necesitar atención médica.

El hermano fugitivo, Myles Sanderson, se encontraba en libertad condicional cuando ocurrieron los apuñalamientos en Canadá.

Sin embargo, Sanderson ha sido buscado como fugitivo desde mayo, cuando dejó de reunirse con su oficial de libertad condicional después de cumplir una condena por agresión, robo y otros delitos, informó CBC News.

Las autoridades no han ofrecido ningún motivo para los ataques. La policía dijo que algunas víctimas parecían haber sido un objetivo, mientras que otras aparentemente fueron aleatorias.

