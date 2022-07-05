¿Quiénes son las víctimas del tiroteo del 4 de julio? Ya son 7

Al menos siete muertos muertos y 36 heridos dejó el tiroteo del 4 de julio durante el desfile en Highland Park, en Chicago, Illinois. Entre las víctimas hay un mexicano, una ex profesora de primaria y un matrimonio que dejó un bebé de dos años.

El día del tiroteo murieron cinco personas, las otras dos víctimas murieron días después en un hospital debido a la gravedad de sus heridas.

La policía de Chicago informó que el atacante, a quien identificaron como Robert E. Crimo III, de 21 años de edad, compró un rifle legalmente y el 4 de julio disparó indiscriminadamente 70 rondas desde un techo.

Las autoridades detallaron que el atacante del tiroteo se disfrazó de mujer para mezclarse con la multitud. Sin embargo, fue detenido tras entregarse a la policía, horas después del ataque del 4 de julio.

"Se mezcló con todos los demás mientras corrían, casi como si también fuera un espectador inocente", dijo Covelli. El sospechoso huyó a la casa cercana de su madre y luego tomó prestado el automóvil de su madre.

🚨 Se reporta otro tiroteo en Estados Unidos. Esta vez fue en el desfile del 4 de Julio en el Highland Park de la ciudad de Chicago, Illinois. pic.twitter.com/57tY55Qe0H — Andre Carneiro (@Andrecaes) July 4, 2022

Añadieron que Robert E. Crimo III planeó el tiroteo durante varias semanas, sin embargo se desconoce el motivo, ya que las autoridades no tienen evidencia de que se tratará de un ataque antisemita o racista.

El sospechoso usó un rifle de alto poder para el ataque, similar a un AR-15, que dejó caer en la escena. También tenía un rifle similar en el automóvil de su madre, que conducía cuando fue detenido por la policía el lunes, y poseía otras armas en su casa, todas las cuales fueron compradas legalmente en Illinois, dijeron las autoridades.

Ellos son las víctimas del tiroteo en Chicago

De acuerdo con las autoridades, de las siete víctimas que se registran, cinco murieron en el lugar del desfile del 4 de julio, mientras que los otros dos murieron en el hospital, debido a la gravedad de sus heridas.

Este martes, Jennifer Banek, forense de Lake Country, dio a conocer los nombres de seis de las víctimas mortales que dejó el tiroteo del 4 de julio, y anunció que una séptima persona murió.

El miércoles, el forense del condado de Cook confirmó la identidad de la séptima víctima.

Se trata de Eduardo Uvaldo, quien falleció en el Hospital de Evanston. Durante el tiroteo del 4 de julio también resultaron heridos su esposa y un nieto.

Entre las personas que murieron durante el tiroteo en el desfile de Highland Park hay un mexicano de 78 años de edad, identificado como Nicolás Toledo-Zaragoza.



Katherine Goldstein, 64 años de Highland Park

Irina McCarthy, 35 años, de Highland Park

Kevin McCarthy, 37 años, de Highland Park

Jacquelyn Sundheim, 63 años, de Highland Park

Stephen Straus, 88, años de Highland Park

Nicolás Toledo-Zaragoza, 78 años, de Morelos, México