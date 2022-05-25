¿Quiénes son las maestras y los niños víctimas del tiroteo en Texas?

Luego del tiroteo que se registró este martes en la escuela primaria Robb Elementary, en Uvalde, Texas, Estados Unidos, se dio a conocer quiénes son las primeras víctimas identificadas, entre las que hay dos maestras y varios niños.

Los hechos ocurrieron este 24 de mayo, cuando el atacante, identificado como Salvador Ramos, de 18 años, arribó a la escuela y disparó una escopeta semiautomática contra los estudiantes y profesores.

El distrito de Uvalde alertó en su cuenta de Twitter sobre un tirador activo en la primaria, posteriormente se confirmó que en el tiroteo murieron varios niños y dos maestras.

¿Quiénes son las víctimas del tiroteo en Texas?

Las primeras víctimas que se identificaron luego del tiroteo en Uvalde son las maestras Eva Mireles e Irma García, y varios niños que horas antes de la tragedia celebraban su ingreso al cuadro de honor de la escuela.



Eva Mireles

La maestra murió mientras trataba de proteger a sus alumnos de cuarto grado, tenía 44 años, de los cuales 17 los dedicó a la docencia en la primaria Robb Elementary.

Mireles tenía una hija y estaba casada con el agente de policía Rubén Ruiz, encargado de realizar simulacros de tiroteos en escuelas de la zona.

My daughter’s beautiful teacher was the teacher who was killed in Uvalde, TX. Eva (Ms Mireles) taught Gabby in elementary school. She was a beautiful person & dedicated teacher. She believed in Gabby & went above & beyond to teach her as you can see below. There are no words. pic.twitter.com/qMlVoVEUrY — Audrey (@audreymg0928) May 24, 2022

Irma García

Otra de las maestras que murió en el tiroteo cuando intentaba proteger a sus alumnos, tenía 23 años trabajando en la escuela primaria de Uvalde y era madre de cuatro adolescentes.

La profesora estaba casada con Joe Garcia, con quien tenía cuatro hijos, el mayor, llamado Cristian, actualmente se prepara para entrar a la Marina de Estados Unidos.

This is Irma Garcia, 4th grade Teacher of the Year at Robb Elementary school in Uvalde, Texas.



She lost her life during the attack today. pic.twitter.com/mPPHm9Dx8Q — Ryan Shead (@RyanShead) May 25, 2022

Uziyah García

El niño de ocho años cursaba el cuarto grado, su abuelo Manny Renfro confirmó que el menor estaba entre las víctimas mortales del tiroteo. Lo describió como la persona más dulce que había conocido.

El abuelo de Uziyah recordó la última visita que el pequeño le hizo en la ciudad de San Angelo, ubicada en el condado de Tom Green, Texas. “Un niño tan rápido y podía atrapar una pelota tan bien”, añadió.

Uziyah Garcia was murdered by republican laws.



I will not let him be forgotten. pic.twitter.com/vhgflHiy2h — Hector of Texas (@HectorofTexas) May 25, 2022

Amerie Jo Garza

Tenía 10 años y presuntamente murió en su salón de clases, unas horas antes del ataque recibió un certificado como estudiante de honor. Según la abuela de la víctima, Amerie trató de marcar al 911 pero no pudo pedir auxilio ya que Salvador Ramos disparó.

Amerie Jo Garza, a bright and vivacious 10-year-old, was murdered in her fourth grade classroom at #RobbElementary. Say her name. Share her picture and her story. Let us never forget the hole her death leaves in her family and in the world. #EndGunViolence #Uvalde pic.twitter.com/lg6nmpcus6 — Dr. Jaclyn Schildkraut (@jschildkraut80) May 25, 2022

Annabell Guadalupe Rodríguez

La estudiante de 10 años cursaba el tercer grado en la primaria Robb Elementary, donde tomaba clases con su prima, quien presuntamente también falleció por el tiroteo.

Today was Annabell Guadalupe Rodriguez’s last day of school. She will never enjoy her summer with friends.

She won’t go to to a homecoming dance or prom. She won’t get to go to college. She won’t get married. She wont have a chance to be a mom if she chooses. #Ulvade pic.twitter.com/AKwRD2Yg1g — 𝑀𝑒𝑙𝑖𝑠𝑠𝑎 (@MeliMels99) May 25, 2022

Xavier López

El niño de 10 años cursaba el cuarto grado de primaria y horas antes le entregaron un diploma por entrar en el cuadro de honor. Su madre Felicia Martínez aseguró que al pequeño le gustaba bailar cumbia y contar chistes, su materia favorita era arte y además jugaba futbol y béisbol.

Los padres de Xavier López confirman que este pequeño de tan solo 10 años es una de las víctimas mortales del tiroteo en la primaria Robb en Uvalde, Texas. 🕊 pic.twitter.com/f7TMCCn4o9 — Juana Guaido Lopez (@juanalachama) May 25, 2022

José Flores, 10 años

Murió a la edad de 10 años, al estudiante le gustaba jugar béisbol y según su tío, Christopher Salazar, “era un niño muy feliz, era muy listo y no buscaba problemas”. Horas antes recibió un reconocimiento por entrar al cuadro de honor.

Yesterday, 10-year-old Jose Flores was killed at #RobbElementary. Jose loved baseball, laughing, his family, and going to school. He had recently made the honor roll. Share his name and picture. Amplify his story so he’s never forgotten. Honor with action. #Uvalde #EndGunViolence pic.twitter.com/8kXSXpb70Q — Dr. Jaclyn Schildkraut (@jschildkraut80) May 25, 2022

Nevaeh Bravo

Era estudiante de cuarto grado y su prima confirmó que la niña “fue una de las muchas víctimas de la tragedia”.

Otros niños que murieron víctimas del tiroteo fueron identificados como Lexi Rubio, Rogelio Torres, Ellie García, Tess Marie, Alithia Ramírez, Maite Yuleana Rodríguez, Makenna Lee Elrod, Jayce Carmelo Luevanos y Elijah Cruz Torres, todos tenían 10 años.

Así como Miranda Mathis y Jailah Nicole Silguero, quienes tenían 11 años y estudiaban en Robb Elementary, donde se registró el tiroteo que conmocionó a Uvalde.