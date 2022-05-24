¿Quién es el atacante en el tiroteo en escuela de Texas?

Salvador Ramos, un adolescente 18 años de edad, fue identificado por el gobernador de Texas como el atacante en el tiroteo de una escuela primaria en Uvalde, y quien es el causante de la muerte de más de 20 personas, entre ellas 18 niños y varios profesores.

Greg Abbott, gobernador de Texas, detalló que el tirador era estudiante de la escuela secundaria de Uvalde y era ciudadano estadounidense.

“Se reporta que el sujeto era un estudiante de la escuela secundaria Uvalde y es ciudadano estadounidense”, dijo el gobernador.

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Añadió que el atacante mató a su abuela antes de dirigirse a la escuela primaria para disparar indiscriminadamente una escopeta semiautomática contra los estudiantes de la escuela primaria Robb Elementary, en Texas.

“Se reporta que el sujeto le disparó a su abuela justo antes de ingresar a la escuela. No tengo más información sobre la conexión entre esos dos tiroteos”, dijo.

En sus redes sociales, el atacante compartipo fotografías de armas, las cuales se creen que pudo utilizar durante el tiroteo en la escuela primaria Robb Elementary.

Atacante murió en la escena del tiroteo en escuela de Texas

Greg Abbott calificó de “tragedia horrible” el tiroteo masivo registrado este martes en una escuela de Texas, y añadió que las autoridades tomaron las medidas necesarias para controlar la situación y comenzaron una investigación.

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"Lo que sucedió en Uvalde es una tragedia horrible que no se puede tolerar en el estado de Texas. La policía local está tomando medidas rápidas", informó Abbott.

Los policías respondieron a la agresión y se cree que lograron abatir al atacante de Texas, pero la información no ha sido confirmada. Además, dos oficiales fueron heridos durante el enfrentamiento.

"Se cree que los oficiales que respondieron lo mataron", dijo. "Parece que dos oficiales que respondieron fueron alcanzados por rondas pero no tienen heridas graves".

Al mediodía de este martes, las autoridades del distrito escolar de Uvalde informaron sobre un atacante activo en la primaria Robb, por lo que solicitaron el apoyo de la policía y servicios de emergencia de Texas.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, el distrito de Uvalde solicitó a las personas no acercarse a la zona ya que aún se encontraba el tirador activo.

