¿Por qué el informe de gobierno se hace en septiembre?

En el próximo mes de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentará su quinto informe de gobierno, por lo que es importante saber dónde verlo y además el porqué se realiza en el mes patrio.

¿Qué es un informe de gobierno?

Según lo establecido en los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley de Planeación, el Presidente de la República Mexicana, tiene la obligación de presentarle al Congreso de la Unión un informe escrito en el que manifiesta el estado general que guarda la administración pública del país.

En el documento se deberá ofrecer un balance del estado general y se informa sobre las decisiones y medidas tomadas en cada año. Es decir, es una suma de informes que dan como resultado un ejercicio de rendición de cuentas.

¿Por qué los informes de gobierno se rinden el 1 de septiembre?

Desde la Constitución de 1824, se estableció que los funcionarios deberían dar cuenta de su administración, por lo que el presidente tenía la responsabilidad de presentar un informe ante el Congreso de la Unión.

El 1 de septiembre de 1917, el presidente de México, Venustiano Carranza, estableció por primera vez en México que la lectura del informe presidencial se ejecute una vez al año el primer día del mes patrio, al inicio de las sesiones ordinarias del Congreso de la Unión.

Lázaro Cárdenas fue el primer presidente que hizo la lectura del informe de manera masiva, pues la transmitió por la radio.

Antes de terminar mi mandato será realidad el derecho a la salud. pic.twitter.com/dQenwxXRnl — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 29, 2023

¿Cuándo es el quinto informe de gobierno de AMLO 2023?

Será el próximo viernes 1 de septiembre cuando el presidente López Obrador haga su quinto informe de gobierno. A diferencia de los cuatro años anteriores, donde el ejercicio se lleva a cabo desde Palacio Nacional de la Ciudad de México, este 2023 se llevará a cabo desde Campeche, donde también realizará un recorrido por el Tren Maya.

¿Dónde ver el quinto informe de gobierno de AMLO?

El informe de gobierno de AMLO podrá ser seguido por la población a partir de las 10:00 horas, (tiempo centro de México) en las redes sociales oficiales del gobierno federal, como es el caso de las cuentas del mandatario.