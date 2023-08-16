¿Qué presidentes murieron durante su gobierno?

Uno de los hechos en la vida que no se pueden evitar es la muerte, la cual llega en cualquier momento, incluso si eres el presidente de México. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te da a conocer qué mandatarios han sido asesinados o murieron por causas naturales mientras se encontraban gobernando.

Presidentes de México que fueron asesinados

Estos son los presidentes de México que fueron asesinados mientras gobernaban:



Francisco I. Madero y el vicepresidente

y el Venustiano Carranza fue asesinado el 21 de mayo de 1920 en una emboscada al mando del general Rodolfo Herrero.

fue asesinado el 21 de mayo de 1920 en una emboscada al mando del general Rodolfo Herrero. Álvaro Obregón, probablemente, sea el asesinato más popular. Ocurrió el 17 de julio de 1928 en un restaurante llamado "La Bombilla", asesinado por José de León Toral, quien fingió ser un caricaturista.

Mandatarios mexicanos que murieron de causas naturales durante su Presidencia

Este es el único presidente que falleció por causas naturales durante su gobierno:



Benito Juárez murió por una angina de pecho el 18 de julio de 1872 y Sebastián Lerdo de Tejada asumió la presidencia durante este periodo.

Sebastián Lerdo de Tejada se convirtió en un compañero inseparable del entonces presidente Juárez, mientras que él ocupó los cargos de ministro de Relaciones Exteriores y Gobernación, diputado al Congreso General y presidente de la Suprema Corte.

|Twitter @PGaleanaH

Por ley, tras la muerte del Benemérito de las Américas, Lerdo asumió la presidencia y fue derrocado por Porfirio Díaz con el Plan de Tuxtepec.

¿Quién asume el gobierno cuando muere un presidente en México?

Por ley, de acuerdo con el artículo 84 de la Constitución Mexicana, si el presidente pide una licencia hasta por 60 días naturales, la titularidad del Poder Ejecutivo será asumida de manera provisional por el representante de la Secretaría de Gobernación. En el caso actual, sería Luisa María Alcalde.

En caso de la ausencia permanente del presidente, como es la muerte, el secretario o secretaria de Gobernación, asumirá las funciones del Ejecutivo de manera provisional, mientras el Congreso lleva a cabo la elección del presidente interino en un plazo máximo de 60 días naturales.