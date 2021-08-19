Scarlett Johansson da a luz y su esposo confirma el nombre del bebé

La actriz Scarlett Johansson dio a luz a su segundo bebé, el primero con el comediante Colin Jost, su actual esposo, quien fue el encargado de revelar el nombre del recién nacido a través de sus redes sociales.

Hemos tenido un bebé, su nombre es Cosmo. Le queremos mucho, dijo el esposo de Scarlett Johansson.

Marcel Pariseau, representante de Scarlett Johansson, confirmó a una revista que la actriz estadounidense se había convertido en madre de su segundo bebé. Posteriormente, la noticia fue confirmada por Colin Jost, quien dijo que el pequeño se llamará Cosmo.

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A través de su cuenta de Instagram, el esposo de Scarlett Johansson, Colin Jost, agregó este miércoles que apreciarán la privacidad en estos momentos, por lo que para “cualquier consulta” pidió que contacten a su publicista.

Hasta la fecha no se sabía si Scarlett Johansson estaba embarazada, sin embargo, diferentes medios de comunicación reportaron desde este martes 17 de agosto que sí lo estaba, aunque no especificaron el tiempo que tenía con el embarazo.

Segundo bebé de Scarlett Johansson

Cosmo es el segundo bebé de Scarlett Johansson, de 36 años, ya que tiene una hija de 6 años llamada Rose, de su matrimonio anterior con el periodista francés Romain Dauriac.

Scarlett Johansson y Colin Jost se casaron después de tres años de relación en una ceremonia íntima y secreta para la prensa, en octubre de 2020, por lo que desde esa fecha comenzaron a circular versiones sobre el posible embarazo.

¡Se informa que Scarlett Johansson ya dio a luz a su primer hijo con Colin Jost!



Le deseamos la mayor felicidad del mundo ❤️ pic.twitter.com/iHve1dVDda — info de Marvel & Star Wars #ShangChi (@infomarwars) August 18, 2021

Rumores sobre embarazo de Scarlett Johansson tras su boda

Un portal internacional confirmó la noticia del embarazo según lo dicho por el esposo de Scarlett Johansson, ya había asegurado, a inicios de este mes de agosto, que la actriz y cantante estadounidense estaba embarazada.

Desde principios de junio comenzaron las sospechas sobre el posible embarazo de Scarlett Johansson, luego de que rechazó asistir a varios eventos promocionales de su nueva película “Black Widow”, ya que, según personas cercanas, quiso mantener un perfil bajo hasta el nacimiento de su bebé.