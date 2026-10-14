Caro Quintero sale de audiencia sin acuerdo de culpabilidad: ¿qué pasará con el caso “Kiki” Camarena?

La audiencia de Rafael Caro Quintero en Estados Unidos concluyó sin que se concretara un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía estadounidense, por lo que el caso del exlíder del narcotráfico mexicano continuará su curso judicial.

Y es que, tras la falta de un acuerdo mantiene la atención sobre el proceso que enfrenta por el asesinato del agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Enrique “Kiki” Camarena, además de otros delitos que se le acusan.

Sin embargo, aunque la audiencia terminó sin que se formalizara un acuerdo de este tipo, esto no significa que Caro Quintero haya sido exonerado ni que el proceso en su contra haya concluido. Las autoridades estadounidenses buscan que enfrente la pena máxima por el homicidio del exagente, un caso que durante décadas ha sido uno de los más relevantes en la relación entre México y Estados Unidos.

¿Cuándo será la próxima audiencia?

Rafael Caro Quintero tendrá una nueva audiencia en Nueva York el próximo 20 de noviembre, en la que podría haber nuevas actualizaciones sobre su situación legal.

¿Por qué no se concretó un acuerdo de culpabilidad?

La audiencia concluyó sin que las partes alcanzaran o formalizaran un acuerdo de culpabilidad. Este tipo de acuerdos puede implicar que una persona acusada admita responsabilidad por determinados delitos bajo condiciones negociadas con la Fiscalía, aunque cualquier resultado depende de los términos específicos y del procedimiento judicial.

En el caso de Caro Quintero, la ausencia de un acuerdo significa que, por ahora, no se ha concretado esa vía para resolver el proceso. Sin embargo, no permite concluir por sí sola cuál será la estrategia de la defensa ni qué ocurrirá en las siguientes comparecencias.

La Fiscalía estadounidense mantiene su interés en obtener la pena máxima, de acuerdo con la información proporcionada sobre el caso. La siguiente audiencia será relevante para conocer si hay avances en las negociaciones o si el procedimiento continúa sin un acuerdo.

#Actualización | Concluyó la audiencia de Rafael Caro Quintero sin que aún se concrete un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía de Estados Unidos. https://t.co/dV8hDsBTAC https://t.co/TJGyqsWDfK — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 14, 2026

El asesinato de Kiki Camarena

El proceso contra Rafael Caro Quintero está vinculado con el secuestro, la tortura y el asesinato de Enrique “Kiki” Camarena, agente de la DEA que fue privado de la libertad en Guadalajara, Jalisco, en febrero de 1985. Su cuerpo fue localizado semanas después, y el crimen provocó una profunda crisis en la cooperación antidrogas entre México y Estados Unidos.

Caro Quintero, señalado por las autoridades estadounidenses por su presunta responsabilidad en el caso, fue uno de los fundadores del extinto Cártel de Guadalajara y una figura central del narcotráfico mexicano durante la década de 1980.

