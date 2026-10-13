Narcoalianzas en Morelos: el pacto del crimen organizado con políticos en el estado

Los 11 grupos criminales que, hasta donde se sabe, operan en Morelos tomaron nota del chantaje para la liberación de José David “N”, “Güero Gym”, a quien la fiscalía estatal dejó como intercambio por tres agentes secuestrados.

Morelos es otro de los territorios donde los políticos han gobernado de la mano de los narcotraficantes. La “Operación Enjambre” develó las narcoalizanzas. Servidores públicos y exfuncionarios detenidos, así como presidentes municipales en funciones, dan cuenta del poder de los criminales en la entidad.

Los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación se disputan el estado, aunque es el primero, con células como la llamada “Pueblos Unidos”, el que ha concretado más pactos con la autoridad, de acuerdo con las investigaciones federales.