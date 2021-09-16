Rafeya: el diseño egipcio que desafía los estándares de la moda

Cansada de que la industria mundial de la moda homogeneizara los tamaños y estilos del cuerpo, una mujer y diseñadora de moda egipcia decidió comenzar su propia línea de ropa, Rafeya, cuya esencia es que cada pieza es adaptada a la forma, el tamaño y la preferencia de estilo del cliente.

La empresa, cuyo nombre en árabe significa "la mujer que arregla ropa", fue fundada en 2015 por Noura Galal, de 29 años, cuyo objetivo principal era hacer que la mujer egipcia se sintiera hermosa, cómoda y en control de su propio cuerpo.

"Estamos tratando de combatir la idea de que la chica gordita debe vestirse de negro y no de blanco para que se vea más delgada, o que la chica de piel oscura no debe usar colores por cualquier motivo", dijo Galal, citando diferentes obstáculos que enfrenta. mujeres en el día a día.

Rafeya no solo adapta la ropa al cuerpo de cada mujer, sino que también deja que la clienta elija los colores, cortes y telas, dándole un control total sobre cómo desea representarse a sí misma en una pieza de moda.

"También quiero dar ideas a otras chicas, especialmente a las de talla grande, que pueden encontrar ropa que se ajuste a sus tallas exactas, que se adapte a sus cuerpos y las haga lucir bien", dijo Mireillee Gobran, quien modela para Rafeya y que a menudo ha tenido problemas para encontrar ropa que complemente su figura.

Rafeya espera cambiar las actitudes del público sobre el cuerpo de las mujeres y normalizar el derecho a vestirse sin ajustarse a los estándares mundiales de la moda.

Egyptian designer Noura Galal launched ‘Rafeya’ in 2015. The company tailors clothes to each woman's body and Galal hopes to change public attitudes about women's bodies pic.twitter.com/OXszvooECX — Reuters (@Reuters) September 15, 2021

Opinion sobre Rafeya

Las opiniones para Refaya han sido positivas. Lo que más le gusta a la modelo Sondos Asser "es que personalizo lo que quiero para que se adapte a mis tallas. La calidad de corte siempre es perfecta. Solía luchar mucho cuando iba a las tiendas como lo haría encontrar ropa con material pobre, o material que sea transparente. Y como mujer con velo, realmente luché con esas cosas, las cosas no me quedarían fácilmente, o no serían de mi talla. Con Rafeya, podría darles mi tamaños y lo personalizarían exactamente".

Mireillee Gobran considera que es su derecho "buscar ropa con mi talla exacta que me haga sentir cómoda. Quiero mostrar a otras chicas, especialmente a las de talla grande, que puedan encontrar ropa que se ajusta a su talla exacta, que se adapta a su cuerpo y les hace lucir bien. Eso es lo que más me gusta de Refaya: todo está personalizado y hecho específicamente para mí ".

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