VIDEO: Hombre se lanza de un rascacielos, cae sobre un BMW y sobrevive

Un hombre se lanzó desde el noveno piso de un rascacielos en Nueva Jersey y milagrosamente sobrevivió después de caer sobre un BMW estacionado sobre la calle 26 Journal Square. El techo del auto Beemer 330i quedó completamente destrozado.

Christina Smith, una mujer que presenció el insólito momento, relató que el hombre se levantó con un brazo roto y preguntando qué había sucedido tras la aparatosa caída.

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“Escuché un gran boom y no pensé que fuera una persona al principio. La ventana trasera del BMW se rompió, explotó. Entonces el tipo se levantó de un salto y empezó a gritar. Su brazo estaba todo torcido. Yo estaba como, ¡Dios mío! Me quedé impactada. Era como estar en una película”.

La testigo señaló que “probablemente ayudó que él tuviera una chaqueta mullida”, que amortiguó el golpe de la caída desde el noveno piso del rascacielos.

I cannot believe I witnessed this man fall from a building and land on top of a car😵‍💫 still traumatized! Praying for him & YES I CALLED THE COPS BEFORE RECORDING pic.twitter.com/cFKrqCIO2m — christinaaa (@christinaabrii) October 6, 2021

“El sonido era muy fuerte. Gritaba ‘ayuda’. Estaba tratando de decirle que se calmara y dejara de moverse”, agregó Smith.

Mientras tanto, otro testigo señaló que el hombre no trabajaba en el edificio y no estaba claro por qué se encontraba en el lugar.

“Se cayó al BMW a través del techo corredizo del rascacielos, luego salió del auto y cayó al suelo. Estaba tratando de levantarse, pero la gente le pedía de que se quedara abajo. 'No sabes lo herido que estás' ”, dijo Mark Bordeaux.

El hombre fue atendido luego de caer desde un rascacielos sobre un BMW

La mujer, de 21 años, llamó al 911 para que los paramédicos atendieran al hombre herido, y logró tomar algunas fotografías para tener evidencia de lo que había ocurrido.

Kimberly Wallace-Scalcione, portavoz de Jersey City, dijo que el sujeto fue trasladado al área de urgencias de un hospital cercano en estado crítico. Mientras la policía de Nueva Jersey comenzó una investigación; no obstante, adelantó que el incidente no involucra circunstancias sospechosas.

También indicó que a pesar de la gravedad, el hombre se negó a dar su nombre a la policía y se mantuvo en silencio hasta la tarde de este jueves, cuando comenzó a colaborar con las indagaciones de las autoridades.

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