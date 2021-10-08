Un video ha conmocionado a los usuarios de redes sociales, pues en él se puede ver el momento en el que una mujer empuja a otra a las vías del Metro en Nueva York, Estados Unidos.

De acuerdo con medios locales, el suceso ocurrió el pasado 4 de octubre alrededor de las 8:00 de la mañana en la estación Time Square, cuando ambas mujeres esperaban en el andén.

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En la grabación, captada por el circuito de seguridad del Metro de Nueva York, se aprecia el momento en el que varias personas están en la estación esperando el próximo tren.

De un momento a otro, una mujer con un pañuelo azul en la cabeza se levanta de la banca donde estaba sentada y sin motivo aparente, se acerca a otra fémina para empujarla hacia las vías del Metro, justo cuando el convoy pasa.

SEE IT: Police ask for help identifying suspect in Times Square subway shovehttps://t.co/Pe18pnG1nX pic.twitter.com/8v6B6lnqrA — PIX11 News (@PIX11News) October 4, 2021

Sin embargo, la víctima, de 42 años de edad, no cae a las vías y se estrella contra la parte delantera del metro que pasa a toda velocidad, por lo que la mujer fue trasladada de urgencia a un hospital.

Mientras tanto, la agresora intenta darse a la fuga, pero un hombre, que estaba en la escena y se da cuenta de todo, intenta detenerla para que se haga responsable de sus actos.

Acusan a agresora de intento de homicidio por aventar a una mujer a las vías

La agresora, identificada como Anthonia Egegbara, de 29 años de edad, fue detenida por las autoridades de Nueva York, quienes informaron que aparentemente padece de esquizofrenia; sin embargo, enfrentará cargos por intento de homicidio.

Las autoridades indican que Egegbara tiene un largo historial de arrestos por agresión y quejas que se remontan a 10 años atrás.

Por su parte, la víctima fue llevada a un hospital de la zona para que le atendieran las heridas que sufrió en el rostro a causa del fuerte impacto, donde deberá permanecer en observación. Además, la mujer de 42 años negó conocer a Egegbara.

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