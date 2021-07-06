En Australia, ratón se come ojo de mujer mientras dormía

Australia sufre por una plaga de roedores sin precedentes y en medio de esta crisis, que ha afectado a miles de personas, se dio a conocer la historia de una mujer que, mientras dormía, fue atacada por un ratón que intentaba comerse su ojo.

De acuerdo con medios locales, los hechos ocurrieron en la región de Nueva Gales del Sur, donde una mujer granjera despertó en medio de la noche al sentir un cosquilleo sobre el rostro.

Al depertar, notó que un ratón estaba mordiendo su ojo, por lo que se exaltó y despertó a su esposo, quien la llevó de emergencia a un hospital para ser atendida, donde le informaron que no tenía ninguna afectación mayor.

Sin embargo, con esto, la mujer, cuya identidad no ha sido revelada, se sumó a las decenas de casos de personas que han sido atacadas por roedores en Australia.

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Más de un ratón ataca a los humanos mientras duermen

Al escalofriante testimonio de la granjera de Nueva Gales del Sur se sumó la historia de un hombre identificado como Mick Harris, residente del pueblo de Narromine, cerca de Sídney.

A diferencia de la historia de la mujer, quien despertó al descubrir que un ratón se intentaba comer su ojo, el hombre compartió su experiencia con los medios, donde señaló que cuando dormía sintió que un roedor estaba plantado sobre su rostro, olfateando sus ojos y nariz.

Tuve una sensación de cosquilleo y pelos que se arrastraban desde mi oreja hasta mi mejilla. Se me pusieron los pelos de punta, sentí la piel de gallina y salté de la cama. Fue algo verdaderamente aterrador, estaba listo para atacarme.

El también granjero señaló que él y su esposa no pudieron volver a dormir hasta que atraparon al ratón, además, relató que este no ha sido su único enfrentamiento con los roedores, pues previamente su esposa ya había sido mordida en el dedo por uno de ellos.

Asimismo, contó que sus dos hijos pequeños constantemente despiertan llorando porque los roedores se pasean sobre ellos mientras duermen.

La plaga de ratones también ha provocado incendios en distintas partes de Nueva Gales del Sur, por lo que habitantes del estado buscan que esta emergencia sea declarada como desastre natural; así como recibir compensaciones de parte de los seguros.

Autoridades de Australia ya realizan distintas acciones para detener la plaga, pues entregó al gobierno local cinco mil litros de bromadiolona, un veneno para roedores, para que sean distribuidos de forma segura a los habitantes, aunque primero deberá ser aprobado por autoridades sanitarias y especialistas, pues actualmente está prohibido para su uso agrícola.

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