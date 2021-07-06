En Rusia, avión se estrella antes de aterrizar; hay 28 muertos

Los restos del avión Antonov An-26 que se estrelló en Kamchatka, Rusia, aparecieron a cinco kilómetros de la pista de aterrizaje del aeropuerto donde no pudo llegar luego de sufrir el accidente, que dejó un saldo de 28 muertos.

De acuerdo con Reuters, en la aeronave viajaban 22 pasajeros y seis tripulantes, que no pudieron sobrevivir al impacto, tras desaparecer del radar cuando estaba próxima a aterrizar.

La comunicación con los pilotos se perdió a nueve kilómetros del aeropuerto y 10 minutos antes de la hora que se tenía planeado el aterrizaje, reveló la agencia rusa de transporte aéreo, Rosaviatsia.

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El avión se dirigía desde la capital regional Petropavlovsk-Kamchatsky hacia Palana, una aldea ubicada al norte de la península de Kamchatka. Una de las pasajeras era Olga Mokhireva, alcaldesa de Palana, quien se encuentra entre los muertos.

La autoridad de aviación civil de Rusia explicó que un helicóptero y equipos en tierra se desplegaron para localizar al aparato siniestrado, que se preparaba para aterrizar en condiciones de poca visibilidad.

На видео — место крушения Ан-26 на Камчатке. По предварительным данным, в авиакатастрофе погибли все 28 человек, которые были на борту. Спасательная операция приостановлена из-за наступления ночи



Видео: МЧСhttps://t.co/hNzjINR9yG pic.twitter.com/ywmXKqUm6m — Дождь (@tvrain) July 6, 2021

Presencia de nubosidad, entre posibles causas del accidente mortal en Rusia

Vladimir Solodov, gobernador de Kamchatka, precisó que el cuerpo principal de la aeronave se encontró en la costa, mientras que otros restos fueron localizados en la orilla del mar. “Visiblemente hubo una catástrofe durante el aterrizaje”, añadió.

Agencias de noticias rusas, citadas por Reuters, informaron que estaba nublado en la zona donde se accidentó el avión; sin embargo, las autoridades de Rusia iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente que dejó 28 muertos.

La aeronave era propiedad de la empresa Kamchatka Aviation Enterprise, estaba en funcionamiento desde 1982 y a decir del director de la compañía, Alexei Khabarov, el aparato se encontraba en buen estado técnico.

“El avión prácticamente se estrelló contra un acantilado costero que no estaba en su ruta de aterrizaje”, dijo Sergei Gorb, subdirector de Kamchatka Aviation Enterprise.

Según Reuters, los estándares de seguridad en la aviación de Rusia han mejorado en los últimos años, pero los accidentes aéreos relacionados con aviones que tienen muchos años en servicio, son frecuentes.

En 2012, un avión Antonov-28 se estrelló contra un bosque de Kamchatka, lo que dejó 10 muertos. Las investigaciones de ese accidente revelaron que los pilotos se encontraban en estado de ebriedad cuando ocurrió el impacto.

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