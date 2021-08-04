Rayo cae sobre invitados de una boda y deja 17 muertos

Los invitados a una boda fueron sorprendidos por una fuerte tormenta y la posterior caída de un rayo, lo que dejó al menos 17 muertos y varios heridos, entre ellos, el novio.

Según medios internacionales, los invitados a dicha celebración eran transportados en un bote por el río Padma, localizado en el distrito de Chapa Nawabganj, al norte de Bangladesh, cuando comenzó la fuerte lluvia y ocurrió la tragedia.

Te puede interesar: VIDEO: Ranas amarillas invaden charcos en India

El grupo trató de refugiarse de la tormenta en la terminal de barcos, ubicada en la orilla del río, pero el bote en el que viajaban los invitados de la boda fue alcanzado por un rayo, dejando varios muertos y al menos ocho heridos.

Sakib Al Rabbi, jefe de la administración del subdistrito Shibganj, explicó que la embarcación transportaba a decenas de personas que asistieron a la boda y pretendían dirigirse a una reunión posterior, para continuar con la celebración del enlace.

Al menos 17 personas han muerto a causa de los rayos y ocho más resultaron heridas por una fiesta de novios que acababa de cruzar el río en un bote.

Farid Hossain, de la estación de policía de Shibganj, dijo a medios internacionales que luego del incidente, los aldeanos se llevaron los cadáveres y los heridos fueron trasladados a hospitales. “Estamos visitando a los familiares de las víctimas para conocer los detalles de la muerte”, añadió.

Emergencias por caída de rayos han dejado numerosos muertos en Bangladesh

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de los fallecidos; sin embargo, detallaron que se trata de cinco mujeres y 12 hombres, todos eran invitados de la boda.

Según las autoridades locales, el bote donde viajaban los invitados no se hundió después del impacto del rayo, se mantuvo a flote con las víctimas mortales a bordo.

|Twitter @irfanaminmalik

El Ministerio de Gestión y Ayuda en Desastres detalló que hasta junio de este año se han registrado al menos 201 muertos por descargas de rayos, mientras que 247 personas fallecieron el año pasado por el mismo motivo.

Desde 2016, Bangladesh incluyó los rayos en la lista de desastres naturales, pues de enero a septiembre de ese año se reportaron al menos 349 muertos por el impacto de un rayo, además las autoridades acordaron indemnizar a los familiares de las víctimas.

A partir de ese año, el gobierno del país asiático también comenzó a plantar un millón de palmeras en las zonas rurales, con el objetivo de reducir la mortalidad por la caída de rayos, según agencias internacionales.

Te puede interesar: Iceberg ficticio se derrumba y deja tres heridos en museo del Titanic