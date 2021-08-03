Iceberg ficticio se derrumba y deja tres heridos en museo del Titanic

Un accidente en el museo del Titanic dejó un saldo de tres heridos, después de que la réplica de un iceberg colapsara y cayera sobre los visitantes del recinto, localizado en Tennessee, Estados Unidos.

Los propietarios del lugar publicaron el lunes en sus redes sociales que las tres personas tuvieron que ser hospitalizadas; sin embargo, desconocían su estado de salud luego del percance.

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“Esta noche, un accidente ocurrió en nuestra atracción del Museo Titanic en Pigeon Forge. Nuestro muro de iceberg se derrumbó e hirió a tres visitantes que fueron llevados al hospital”, explicaron Mary Kellogg Joslyn y su esposo, John.

Los dueños del inmueble afirmaron que nunca esperaron que este incidente ocurriera, ya que su prioridad es la seguridad de todos los asistentes y “miembros de la tripulación”.

Nos enorgullecemos de la calidad de nuestro mantenimiento y tenemos medidas para garantizar que se respeten las normas de seguridad adecuadas.

El museo, inaugurado en el 2010, dio a conocer en su cuenta oficial de Facebook que este martes se encuentra abierto y listo para recibir a los “pasajeros con entradas”, luego del accidente.

El iceberg y otros detalles del barco más famoso se exhiben en el recinto

Grcias a este museo, las personas pueden experimentar cómo era caminar por los pasillos y los salones del Titanic, un transatlántico británico que se hundió la madrugada del 15 de abril de 1912.

Este enorme barco se construyó en dos años, navegó cuatro días y medio en su viaje inaugural, hasta que chocó contra un iceberg y se fue al fondo del océano Atlántico, en solo dos horas y 40 minutos.

Como una forma de recordar a las más de mil 500 personas que murieron en el transatlántico, el museo le entrega a todos los visitantes una tarjeta de embarque, como si se tratara de un pasajero real.

En su página web, el museo detalla que los visitantes también pueden tocar un iceberg, caminar por los pasillos de tercera clase, pararse en las cubiertas inclinadas de la popa y ver de cerca más de 400 objetos que pertenecieron a las personas que viajaron en el Titanic.

La embarcación original medía 270 metros de largo y 53 de alto, pesaba unas 46 toneladas y fue diseñada para navegar a 22 nudos (42 kilómetros por hora). Partió de Southampton, Inglaterra, el 10 de abril de 1912, pero no pudo llegar a su destino, Nueva York, en Estados Unidos.

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