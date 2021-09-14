Rayo cae sobre casas y mata a 14 miembros de una familia en Pakistán

Al menos 14 integrantes de una familia murieron y tres más resultaron lesionados luego de que un rayo cayó sobre sus viviendas en Pakistán.

Medios internacionales relataron que la familia vivía en el distrito de Torghar, provincia de Jíber Pakhtunkhwa, al noreste de Pakistán, en tres viviendas contiguas cuando el rayo sorprendió a los integrantes de la familia que las habitaban.

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Desde el miércoles, esa zona de Pakistán presenta lluvias torrenciales y afectaciones, pero el fin de semana las precipitaciones se intensificaron.

Por la caída del rayo, autoridades locales alertaron a las familias de la aldea ante las tormentas eléctricas que continuarán debido a un monzón, que se registra en Pakistán entre junio y septiembre.

Luego de que cayó el rayo en las viviendas, las autoridades de Pakistán evacuaron de emergencia la aldea, debido al deslizamiento de tierra y otras afectaciones que dejaron las lluvias.

Heavy rains and lightning in Torgarh District, Khyber Pakhtunkhwa, destroyed two houses in a landslide & 14 people including 8 women & girls were killed & 2 women were injured in the accident which took place in Jhatka Kunda village of Torgarh.#Pakistan#PakNeedsMediaReforms pic.twitter.com/aV8wngZs4X — Adv Tariq Baloch (@advtariqbaloch) September 12, 2021

Rayo mata a cinco niños y cuatro mujeres en Pakistán

Autoridades locales confirmaron la muerte de 14 integrantes de la familia, cinco de ellos eran niños y cuatro eran mujeres.

Añadieron que equipos de rescate acudieron a la aldea de Pakistán para rescatar a los cuerpos de la familia que quedaron debajo de los escombros.

En tanto, paramédicos trasladaron a los lesionados del rayo al Hospital Abbottabad de Pakistán.

پشاور: تورغر میں آسمانی بجلی گرنے سے 11 افراد جاں بحقhttps://t.co/SbAooiSzVj #Peshawar #Pakistan #Lightning — Baaghitv باغی ٹی وی (@BaaghiTV) September 12, 2021

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Por las fuertes lluvias, autoridades de desastres de Pakistán emitieron una alerta de lluvia para varias provincias, ante el peligro de la caída de rayos o deslizamientos de tierra que sepulten viviendas.

Un caso similar ocurrió en semanas recientes, en Bangladesh, cuando un rayo cayó sobre un barco que transportaba a los invitados de una boda y mató a 17 de sus tripulantes.

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