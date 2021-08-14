Rayo alcanza a 6 personas en playa de Nueva York; un niño murió

Un rayo cayó sobre un grupo de personas que se encontraba en una playa en El Bronx, en Nueva York, que lesionó a por lo menos seis personas, entre ellas varios menores de edad, uno de los cuales falleció más tarde.

Medios de Nueva York indicaron que el jueves alrededor de las 17:00 horas un grupo de personas estaba en la playa cuando una tormenta rápida los sorprendió y alcanzó a seis integrantes, dos adolescentes de 13 y 15 años resultaron con graves lesiones.

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De acuerdo con reportes preliminares, previo a la caída del rayo, los socorristas del parque Orchard Beach alertaron a las personas que salieran del agua y les pidieron que despejaran la playa.

Sin embargo, la tormenta llegó tan rápido que un rayo cayó antes de que todos pudieran salir de la playa de Nueva York.

Rayo lesiona a seis personas en playa de Nueva York

El Departamento de Bomberos de Nueva York indicó que las seis víctimas estaban en la arena de Orchard Beach cuando el rayo los alcanzó.

Servicios de emergencia llegaron al lugar para trasladar a los heridos al Centro Médico Jacobi, para atender sus heridas, sin embargo, un adolescente de 13 años sufrió un paro cardíaco y murió más tarde, informaron autoridades neoyorkinas. Más tarde se logró identificar a la víctima como Carlos Ramos.

Autoridades locales reportaron que las víctimas tuvieron quemaduras, pero su estado de salud se reporta estable. Sin embargo, el padre de una de las menores alcanzadas por el rayo indicó que casi se volvió loco cuando la tormenta fulminó a su hija, quien cayó en la arena.

Estaba caminando por la playa con mi familia y cayó un rayo. El rayo golpeó a mi hija y ella se cayó, pensé que había tenido un infarto. Me volví loco y gritaba ¡que alguien nos ayude!, ¡que alguien nos ayude!

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Otros testigos relataron a medios de Nueva York que cuando estaban en la playa una nube se fue contra ellos y cayó el primer rayo y después varios más.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos emitió una advertencia poco antes de las 17:00 horas del jueves sobre el clima severo en la Gran Manzana, ya que una franja de tormentas barrió la ciudad de Nueva York después de que un calor cálido, húmedo y opresivo que cubrió la ciudad, provocando la caída del rayo.

En Estados Unidos se tiene registro de seis muertes a causa de un rayo en lo que va del año, tres de ellas ocurrieron en la playa.

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