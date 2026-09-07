Emergencia en CDMX: Rayo impacta un árbol y al caer aplasta a dos personas en Iztacalco

La caída de un rayo en la CDMX provocó una movilización por parte de los cuerpos de emergencia en la colonia San Pedro Iztacalco, luego de impactar un árbol que terminó desplomándose sobre dos personas; ambos lesionados fueron atendidos por personal médico en el lugar.

El incidente ocurrió en la alcaldía Iztacalco, una de las zonas que permanece bajo Alerta Naranja por las lluvias fuertes y tormentas eléctricas durante la tarde y noche de este domingo 6 de septiembre.

De acuerdo con la información difundida por Bomberos y elementos de Protección Civil, los equipos de rescate acudieron tras recibir el reporte del árbol caído. A su llegada encontraron a dos personas lesionadas como consecuencia del impacto del rayo y el posterior desplome del árbol.

El rayo provocó una movilización de emergencia en Iztacalco

La emergencia obligó a la movilización de cuerpos de atención y rescate en la colonia San Pedro Iztacalco, donde el personal médico atendió a las dos personas afectadas.

Hasta el momento, la información oficial disponible señala que ambos lesionados recibieron atención en el sitio; no se han dado a conocer mayores detalles sobre su identidad ni la gravedad de las lesiones.

El hecho ocurrió en medio de una jornada marcada por el pronóstico de lluvias intensas para distintas zonas de la capital, con actividad eléctrica y posibilidad de caída de granizo.

Atendimos el reporte de un árbol caído en la Colonia San Pedro Iztacalco, Alcaldía Iztacalco. #AlMomento, informo que a nuestra llegada, se encontró a dos personas lesionadas derivado de la caída de un rayo sobre un árbol siendo atendido por personal médico en el lugar.… pic.twitter.com/zF8jrDkiMA — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) September 7, 2026

Iztacalco estaba bajo Alerta Naranja por lluvias y tormentas

Horas antes, las autoridades habían activado la Alerta Naranja en Iztacalco, así como en Iztapalapa y Venustiano Carranza, ante la persistencia de lluvias fuertes y la posibilidad de tormentas eléctricas .

Para el periodo comprendido entre las 1 8:00 y las 22:00 horas, el pronóstico advertía condiciones de lluvia en gran parte de la CDMX , situación que podía complicarse con descargas eléctricas.

El caso ocurrido en San Pedro Iztacalco se registró precisamente durante este escenario meteorológico y activó la respuesta de los cuerpos de emergencia.

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