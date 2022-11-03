Corea del Norte vs Corea del Sur: ¿Cuál es el conflicto que mantienen?

En medio de los conflictos bélicos que sacuden al mundo durante la segunda década del siglo XXI, uno de los más tensos y peligrosos es el que viven en la península de Corea, donde convergen los estados de Corea del Sur, liderada en la actualidad por Yoon Suk-yeol, y Corea del Norte, presidida por el dictador Kim-Jong-un.

El conflicto entre las dos Coreas tiene su origen desde finales de la Segunda Guerra Mundial y está fundamentado, principalmente, por la diferencia ideológica de las dos regiones. Mientras que la zona norte de Corea recibió el apoyo ideológico de la entonces Unión Soviética (URSS), el sur estuvo respaldado por Estados Unidos.

Tanto la URSS como EU se establecieron militarmente en sus respectivas zonas de Corea tras la conclusión de la Segunda Guerra Mundial y dividieron la península mediante la frontera conocida como paralelo 38. Entre 1945 y 1950 se afianzaron las diferencias ideológicas entre las dos Coreas y se materializó por completo la Guerra Fría.

Corea del Norte realizó pruebas de misiles nucleares bajo el manod de Kim Jung-Un (Foto:Rodong Sinmun/KCNA)|Foto:Rodong Sinmun/KCNA

¿Por qué inició la Guerra de Corea?

Con el objetivo de tomar control de todo el territorio, el 25 de junio de 1950 Corea del Norte invadió el sur y dio inicio la Guerra de Corea, conflicto que duró tres años y dejó millones de muertos entre militares y civiles, pero que resaltó por tener un fuerte respaldo por las potencias de la URSS, la República Popular China y por supuesto Estados Unidos.

En julio de 1953, Corea del Sur y Corea del Norte firmaron un armisticio en búsqueda de la paz, el cual dio como resultado décadas de tensiones que prevalecen hasta la fecha, pero que hoy en día y desde entonces están potenciados por el fiel apoyo del gobierno estadounidense con el estado surcoreano.

Estados Unidos y Corea del Sur mantienen estrechas relaciones militares|JONATHAN ERNST/REUTERS

El apoyo militar que ha recibido Corea del Sur por parte de Estados Unidos, quienes a pesar de los amagues de paz han calificado a Corea del Norte como un peligro latente. Esto ha provocado que la poderosa fuerza militar de Kim-Jong-un mantenga a los norteamericanos como un rival, debido exprésamente a sus relaciones estrechas con su vecino del sur.

Debido a que el gobierno norcoreano potenció su desarrollo militar como uno de los más peligrosos en el mundo, Estados Unidos no ha dejado de apoyar a Corea del Sur para resolver el conflicto territorial de la península, el cual se mantiene en vilo debido a las intensas pruebas militares, principalmente de Corea del Norte. Esto conlleva las constantes amenazas por parte de los dos bandos y mantienen el riesgo de una nueva guerra.

