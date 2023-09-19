Reaparece Jet de combate F-35, el avión caza de 100 millones de dólares voló en “modo zombi”

Durante la jornada de este lunes 18 de septiembre, trascendió que Fuerzas Armadas de Estados Unidos habían solicitado ayuda para encontrar a un Jet de combate F-35, una de las aeronaves de combate más sofisticadas en el mundo. El jet F-35B Lightning II había desaparecido luego de un “percance” ocurrido en un ejercicio de entrenamiento durante la mañana del domingo 17 de septiembre en las inmediaciones de la localidad de Charleston en Carolina del Sur.

Debido a una contingencia en el jet F-35B Lightning II, el piloto de la aeronave tuvo que eyectarse mientras efectuaba ejercicios de entrenamiento y posteriormente se supo que descendió en un paracaídas, sin embargo desde ese momento no se supo más de la sofisticado avión de combate estadounidnese.

Personnel from Joint Base Charleston and @MCASBeaufortSC, in close coordination with local authorities, have located a debris field in Williamsburg County. The debris was discovered two hours northeast of JB Charleston. — Joint Base Charleston (@TeamCharleston) September 18, 2023

Jet militar de 100 millones de dólares en “estado zombi”

Cabe señalar que este Jet de combate F-35, es una de las aeronaves bélicas más modernas con las que cuenta Estados Unidos (EU) y entre sus principales características se encuentra su elevada capacidad para "no ser detectado".

De hecho esta característica del ultramoderno caza F-35, fue la que le jugó en contra a los militares y autoridades norteamericanas respecto a este incidente ocurrido en el sureste de Estados Unidos.

Encuentran los restos del jet de combate F-35, se estrelló en el condado de Williamsburg, al norte de Charleston, en Carolina del Sur.



Se había reportado como desaparecido el domingo, durante un ejercicio de entrenamiento; el piloto se eyectó. pic.twitter.com/9eIMCHBmY1 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 18, 2023

Reaparecen mil 800 millones de pesos perdidos en forma de avión de combate de Estados Unidos

El jet militar estadounidense de un valor estimado en 100 millones de dólares, unos mil 800 millones de pesos, continuó volando de manera autónoma, en el argot de los militares a este modo se le conoce como “estado zombi”.

La sofisticada aeronave, que estuvo perdida durante prácticamente un día entero, finalmente cayó a tierra. El Jet de combate F-35 se estrelló en el condado de Williamsburg, al norte de Charleston, en Carolina del Sur.

Se había reportado como avión desaparecido desde el domingo, durante un ejercicio de entrenamiento. Respecto del piloto que logró eyectarse pero que no ha sido identificado, se encuentra hospitalizado y en condición estable, según el más reciente informe de la Base Conjunta de Charleston.