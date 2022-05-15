Reapertura de negocios en China tras cierre por Covid-19

La ciudad de Shanghái, China, la cual permaneció casi cerrada por seis semanas, comenzará a reabrir gradualmente centros comerciales y salones de belleza a partir de este lunes, después de semanas de estricto confinamiento debido al brote de Covid-19, mientras que el resto del país busca frenar la resiente variante ómicron.

Shanghái está endureciendo las restricciones en algunas áreas con las que se espera que se marque un impulso final contra su campaña contra Covid-19.

Shanghai to start gradually reopening malls, other firms in COVID lockdown transition https://t.co/bQOBiiryEE pic.twitter.com/bbNNTDOh9m — Reuters (@Reuters) May 15, 2022

China no bajara restricciones ante la reapertura de negocios

Los centros comerciales, los grandes almacenes y los supermercados comenzarán a reanudar las operaciones en las tiendas y permitirán que los clientes compren "de manera ordenada", mientras que los salones de belleza y los mercados de verduras reabrirán con capacidad limitada.

No se revelaron más detalles sobre el ritmo o el alcance de las reaperturas, y muchos residentes de la ciudad de 25 millones de habitantes reaccionaron con escepticismo.

Durante el cierre de Shanghái, China los residentes se han limitado principalmente a comprar artículos de primera necesidad, y las compras en línea normales se suspendieron en gran medida debido a la escasez de despachadores.

Estrictas restricciones han causado grandes estragos en China

La estricta política de China frente al Covid-19 ha puesto a decenas de ciudades bajo restricciones de distintos grados, esto como un intento por eliminar la propagación de la enfermedad.

Las estrictas restricciones en algunas ciudades han causado grandes estragos en la segunda economía más grande del mundo, además de sacudir a las cadenas de suministro mundial; incluso cuando la mayoría de los países han intentado regresar a su vida normal a pesar de las restricciones que impone su país.

China logró mantener a raya la propagación de Covid-19 después de que se descubriera en Wuhan a fines de 2019; sin embargo, ha tenido problemas para contener la variante ómicron altamente infecciosa. La Organización Mundial de la Salud dijo la semana pasada que el enfoque de China no era "sostenible".

Con información de Reuters.

