Rechazan diputados amenaza de intervención, pero se confrontan por combate al narco

Las amenazas de los republicanos en Estados Unidos para que el ejército norteamericano combate en México a narcotraficantes y drogas como el fentanilo, unió a las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados en la defensa de la soberanía nacional.

“No cabe duda que de nuestra parte se están haciendo los esfuerzos necesarios para evitar que siga entrando el fentanilo a Estados Unidos y se siga envenenando a su población. Por lo cual no puede esto ser utilizado como un pretexto para la promoción de acciones de intervencionismo”, sentenció el diputado Gilberto Hernández del Partido Verde.

Se lanzan diputados contra congresistas republicanos estadounidenses

Y desde el Congreso se lanzaron contra los republicanos y señalaron el aumento del consumo y violencia generada en Estados Unidos.

El diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, retó. “Gravísima la violencia; 30 por ciento se han incrementado los homicidios en Estados Unidos por el problema de la droga. Ah, pero quieren venir a intervenir nuestra patria. Primero que pongan orden en la suya. Sostengo que los dos motores de la economía de Estados Unidos son el dinero surgido de la venta de drogas y el dinero surgido de la venta de armas que usan los grupos criminales en México y en Estados Unidos, y por eso no hacen absolutamente nada”.

Por el PAN, Mariana Gómez del Campo afirmó “lo decimos claro y sin rodeos, estamos en completo desacuerdo de cualquier intento de realizar un acto de intervención en nuestro país. El nombre de México debe ser defendido ante quien lo ataque y ante quien lo ofenda”.

Amalia García, diputada de Movimiento Ciudadano, recordó los congresistas republicanos que el tráfico de drogas y armas es de colaboración entre ambas naciones. “Hacer alusión a lo que han señalado el senador Graham, el representante Dan Crenshaw y el representante Michael Waltz, que, si su preocupación es tan profunda, se les invite a que presenten una propuesta de modificación a la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que permite la acción de las empresas que son productoras de armas, para que se limite eso”.

Estrategia en contra del crimen organizado en el país prendió la mecha entre diputados

“Qué políticas públicas han legislado para reciclar el consumo y la acción de drogas como el fentanilo entre sus habitantes. Culpar al gobierno de México por la grave crisis sanitaria que representa el consumo de fentanilo es una salida fácil, muestra de la más mezquina politiquería para ganar electores”, reprochó la diputada de Morena Guadalupe Chavira.

Y así replicó la panista Mariana Gómez del Campo “los carteles a los que ha dejado empoderarse y expandirse en territorio nacional, López Obrador. No se hagan. No se hagan. Y aquí están las gráficas. Fentanilo. Vean cómo han aumentado el número de muertes”.

Y una vez Morena puso en el debate a García Luna cuando la legisladora Brenda Espinoza acuso “las consecuencias que actualmente padecemos con Estados Unidos y con, especialmente, los republicanos pues es consecuencia del narco Estado de Felipe Calderón. Ese cínico que tiene muchas dudas del veredicto dictado para su exsecretario de Seguridad, declarado culpable, culpable de narcotráfico, culpable de delincuencia organizada en los Estados Unidos”.

Y la panista reviró “solamente para recordarle al Grupo Parlamentario de Morena que fue el propio procurador que investigó y detuvo a García Luna el que señaló que el facilitador en jefe del crimen organizado es el propio López Obrador, declaración del 4 de marzo del 2023. Memoria, diputadas y diputados de Morena. Memoria”.