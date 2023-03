Posturas encontradas de diputados por veto presidencial en el INAI

Luego de que el presidente López Obrador vetó los dos nombramientos de comisionados del INAI que hizo el Senado, en la Cámara de Diputados las fuerzas políticas expresaron diversas posturas a favor y en contra.

Morena y el PRI aplaudieron la decisión. PAN acusa embestida

Ignacio Mier, líder de los diputados morenistas rechazó que se trate de una embestida contra el órgano autónomo del INAI sino más bien terminar con el reparto de cuotas.

“Pues ahí está cuando caes en la tentación del acuerdo forzado. Pues cuando no hay acuerdo es mejor que no haya acuerdo para que no suceda esto. Las razones que motivan la impugnación derivan de que al parecer no participaron los mejor evaluados, sino los que encontraban respaldo. Y yo creo que eso es lo que daña. Entonces se rompe si no hay un proceso claro, se rompe el origen, el principio que nutre al propio instituto de transparencia, la ausencia de transparencia”, señaló Mier.

PRI rechazó que el INAI se encuentre en riesgo de operar

Por su parte, Rubén Moreira, coordinador del PRI en San Lázaro, respaldó la objeción presidencial en torno a los nombres seleccionados y recordó que los priistas habían advertido hace semanas su inconformidad.

“Yo creo que estamos muy lejos de esa posibilidad, ¿por qué? porque el Senado puede volver a presentar otra votación, en caso de que les sea vetada hay otra tercera oportunidad ya sin la posibilidad de veto. Entonces yo no veo que estemos ante ese riesgo, el presidente optó por una facultad que le da la ley, y nosotros la celebramos, espero que así sea en otras ocasiones”, apuntó el priista.

En el PAN, acusaron que el veto es una embestida contra el INAI y un atentado al derecho de los ciudadanos de acceder a la información y a la protección de sus datos personales.

En comunicado el diputado panista Luis Mendoza Acevedo acusó “este es de los atentados más graves de este Gobierno, porque están inhabilitando al INAI, un órgano autónomo al cual violentamente le está quitando herramientas y facultades porque no les conviene dar cuentas”.