El “niño sicario” usaba las redes: Así habría reclutado “Chuchito Nini” para el Cártel de Los Reyes
Reportes señalan a “Chuchito Nini”, presunto escolta del “R5", como el encargado de reclutar a otros menores para el Cártel de Los Reyes.
Tras el abatimiento de Luis Enrique Barragán Chávez, alias "El Güicho" o "R5", líder del Cártel de los Reyes en Michoacán, así como de su presunto escolta, Jesús Sandoval, alias “Chuchito Nini”, el caso ha dado un giro inesperado.
“Chuchito Nini”, presuntamente era menor de edad pero ya contaba con un gran rol dentro de la estructura criminal, al haber formado parte del círculo cercano de “El Güicho”.
Las versiones también apuntan a que el adolescente no solamente habría participado como escolta, sino que presuntamente habría tenido entre sus funciones atraer y reclutar a otros menores.
¿Quién era “Chuchito Nini”, el supuesto niño sicario?
Jesús Sandoval, conocido como “Chuchito Nini” y también llamado en algunas publicaciones como “Chuchito Pistolas”, era señalado como integrante del Cártel de Los Reyes.
Versiones que circularon en redes sociales identificaron al menor como uno de los presuntos escoltas de “R5”. Incluso, algunos reportes lo consideraron sobrino del líder criminal, aunque este parentesco no ha sido confirmado.
La cercanía con “R5” habría permitido que el adolescente adquiriera un nivel de confianza dentro de la organización; incluso algunas fotos difundidas muestran al menor posando con armas de fuego y uniforme táctico.
¿Cómo habría operado “Chuchito Nini” para reclutar a otros menores?
Reportes aseguran que este “niño sicario” también se dedicaba a reclutar a otros menores para unirlos a las filas del crimen organizado. De acuerdo con las versiones difundidas, el joven habría utilizado las redes sociales como una herramienta para atraer a jóvenes de su misma edad.
Investigaciones periodísticas también han señalado que el Cártel de Los Reyes habría utilizado centros de rehabilitación contra las adicciones como posibles puntos de reclutamiento y capacitación forzada de adolescentes en la región de Tierra Caliente.
¿Qué pasó con “Chuchito Nini” en Michoacán?
La muerte de “Chuchito Nini” ocurrió en el marco del operativo realizado en Tocumbo, Michoacán, contra integrantes de la estructura criminal donde murió el “R5”, por quien el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 3 millones de dólares.
La DEA lo señalaba por delitos relacionados con el tráfico de drogas y armas. Mientras que en Michoacán, a este grupo criminal se le vincula por actividades como extorsiones a productores de aguacate y enfrentamientos con grupos criminales rivales en Tierra Caliente.