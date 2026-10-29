Reconocen a periodista de TV Azteca con el Premio Iris América 2026 a la Mejor Historia en Televisión
Roberto Domínguez, reportero de Azteca Noticias, recibió el Premio Iris América 2026 a Mejor Historia en Televisión por “Los otros hallazgos”.
Azteca Noticias y nuestro compañero Roberto Domínguez fueron galardonados con el Premio Iris América 2026 a Mejor Historia en Televisión por el trabajo “Los otros hallazgos”.
La Academia de Televisión de España y la Alianza Informativa Latinoamericana otorgaron este reconocimiento a un reportaje que evidencia la realidad estremecedora que viven los colectivos de búsqueda en Tamaulipas.