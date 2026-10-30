¿Te atreves a entrar al Mictlán? Así es el recorrido nocturno en el Panteón de la Soledad en Toluca; estas son las fechas

¡Ven acá, alma ven acá, tierra has dejado atrás, ahora busca el camino al Mitlán! Cada noche, en el corazón de Toluca, el Panteón de la Soledad se transforma en un portal hacia el Mictlán, el inframundo de la mitología náhuatl.

¿Cómo se hace la representación al Mictlán en Toluca?

Las tumbas y mausoleos que con el tiempo se han convertido en leyendas cobran vida, y los visitantes son invitados a recorrer los nueve niveles de este viaje espiritual.

"Nos ven aquí, gobernando las sombras del séptimo nivel. Nos creen monstruos nacidos de la tierra de los muertos. ¡Se equivocan! Somos nahuales y en el mundo de los vivos fuimos mujeres. Seres con el don sagrado de cruzar la piel." Así se describen las figuras que habitan este espacio sagrado, personas capaces de atar su alma al espíritu de un animal.

Este recorrido nocturno cultural no solo honra a los muertos, sino que preserva la historia de la ciudad. Entre sus tumbas más emblemáticas destacan la de los alemanes, el general Mirafuentes, y gobernadores como Villada o Millán.

"Este es mi lugar de descanso. Mi tumba está representada por un árbol truncado y seco que simboliza mi repentina muerte. Debajo, un ave elaborada en bronce que me representa a mí y arriba, en el nido, unos polluelos", menciona Rosario Morales de Muñoz.

La cultura, el arte y la muerte conviven en este espacio único donde, cada año, los muertos le dan la bienvenida a los vivos, les recuerdan sus historias y conviven para trascender en el tiempo. Un testimonio vivo de que la tradición mexicana de honrar a quienes partieron sigue más vigente que nunca.

Fechas para visitar el Mictlán en Toluca

Los recorridos de esta 18a edición se realizarán el 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25 y 30 de octubre, con el primer acceso a las 19:00 horas, con grupos que ingresarán aproximadamente cada 15 minutos, con un máximo de 60 personas cada uno, de acuerdo con el orden de llegada.

El acceso será gratuito con boletos qué se entregarán el mismo día del recorrido, antes de iniciar y se dispondrá de un máximo de mil 200 por fecha.