PAN exige ocho candados a la convocatoria del INE para eliminar superpoderes en la presidencia

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, encabezado por su coordinador Elías Lixa, presentó formalmente ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) un paquete de ocho propuestas para modificar la convocatoria del proceso de selección del Instituto Nacional Electoral (INE). La iniciativa blanquiazul busca imponer criterios más estrictos de independencia, participación ciudadana, vigilancia técnica en los exámenes y máxima transparencia en la designación de aspirantes, bajo el argumento de que la crisis institucional tras el paso de Guadalupe Taddei exige actuar con absoluta legalidad y escrutinio público.

El líder bancario enfatizó la urgencia de eliminar los monopolios de decisión dentro del órgano electoral, señalando que se deben revertir las facultades concentradas en la Presidencia del INE para regresar al esquema de decisiones colegiadas.

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Presentamos ante la JUCOPO ocho propuestas para modificar la convocatoria de selección del INE, con criterios más estrictos de independencia, participación ciudadana, vigilancia de las evaluaciones y transparencia en la designación de aspirantes: @EliasLixa pic.twitter.com/TV90kd5MZx — Diputados PAN (@diputadospan) November 3, 2026

Las 8 propuestas del PAN para blindar la convocatoria del INE

La propuesta panista plantea candados específicos para garantizar la imparcialidad en todas las fases del proceso de selección:



Blindaje a la independencia del CTE: Ampliar de cuatro a ocho años el periodo de separación de cargos de dirección partidista para integrar el Comité, e impedir la participación de servidores públicos activos o perfiles vinculados a gobiernos y autoridades electorales. Consulta a instituciones de prestigio: Que la Jucopo establezca mecanismos de consulta con instituciones académicas y de reconocido prestigio para designar a sus integrantes en el CTE. Mecanismos de objeción en la CNDH: Exigir que la CNDH consulte a organizaciones de la sociedad civil antes de nombrar a sus representantes y permitir objeciones a perfiles que no cumplan con la independencia requerida. Presencia de observadores: Incorporar a observadores de los grupos parlamentarios, sociedad civil y universidades en todas las sesiones del Comité de Evaluación. Secrecía de exámenes: Obligar al Comité Técnico a informar previamente a la Jucopo sobre las medidas para resguardar las evaluaciones de conocimientos y evitar filtraciones de reactivos. Máxima publicidad de resultados: Obtener el consentimiento de los aspirantes para hacer públicos los puntajes de sus evaluaciones. Justificación reforzada en quintetas: Argumentar de forma sólida e idónea la selección de las personas propuestas en las quintetas finales. Eliminación de "superpoderes": Aprobar la iniciativa para revertir las facultades unipartidistas concentradas en la Presidencia del INE

Lixa advirtió que no existirá una verdadera restauración de la confianza ciudadana si el oficialismo insiste en mantener esquemas de cuotas de poder y favoritismos en la integración del Comité Técnico de Evaluación (CTE) o en las etapas del examen de conocimientos.