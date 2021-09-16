Madre mexicana tiene reencuentro con su hija secuestrada hace 14 años

Una madre mexicana logró reencontrarse con su hija, luego de que la joven fue secuestrada hace 14 años en su casa en Florida, Estados Unidos. El reencuentro fue posible gracias a las redes sociales, por donde la joven se comunicó con la mujer.

A través de un mensaje en las redes sociales, la Policía de Clermont compartió una imagen del reencuentro de la madre y su hija, y explicó cómo ocurrió la historia, tras el secuestro que la joven en 2007, cuando tenía 6 años.

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Las autoridades de Clermont, en Florida, lograron cerrar el caso protagonizado por Angélica Vences-Salgado, madre de la joven y Jacqueline Hernández, quien actualmente tiene 19 años de edad y fue quien contactó a la señora mediante un mensaje que envió desde México, a donde fue trasladada tras el secuestro.

Además, una agencia española de noticias publicó que el padre de la víctima, Pablo Henry Hernández, tiene una orden de arresto vigente por ser el principal sospechoso del secuestro de la hija, de acuerdo con declaraciones que la sargento Erin Razo, policía de Clermont, realizó este martes 14 de septiembre.

Según la alerta del Florida Department of Law Enforcement emitida en 2007, el “presunto” secuestrador de la hija es su padre, quien se la habría llevado a México.

Hija logra el reencuentro de su madre gracias a las redes sociales

La Policía de Clermont reportó que a comienzos de mes, la madre mexicana los llamó para decirles que una mujer, quien dijo ser su hija, la había contactado a través de las redes sociales para que tuvieran un reencuentro en la frontera con México, en Laredo, Texas.

Tras el mensaje, las autoridades elaboraron un plan para interceptar a la joven que aseguraba ser la hija y determinar su identidad.

Finalmente, la tarde del 10 de septiembre, la madre y su hija tuvieron el reencuentro después de 14 años de que fue secuestrada en su vivienda.

Este es un excelente ejemplo de lo que se puede lograr cuando múltiples agencias para el cumplimiento de la ley y sus respectivas comunidades trabajan juntas en cooperación y mantienen líneas abiertas de comunicación, dijo Charles Broadway, jefe de la Policía de Clermont.