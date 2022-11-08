¿Cuándo aprueban los diputados la Reforma Electoral de AMLO?

Una de las preguntas más recurrentes en el ámbito político es cuándo aprueban la Reforma Electoral de AMLO, la cual se encuentra en la Cámara de Diputados.

La Reforma Electoral fue enviada por el Ejecutivo desde abril pasado y recientemente se acordó que se discutirá antes de que termine el actual periodo ordinario de sesiones.

El proceso que seguirá la iniciativa de Reforma Electoral es que primero deberá pasar por comisiones y tras ser discutida, pasará al pleno en donde se espera que sea votada por los 500 diputados, ya sea a favor o en contra.

Sobre cuándo se aprobará la Reforma Electoral de AMLO, se prevé que sea antes del 15 de diciembre y una vez que también se haya votado el Presupuesto de Egresos para 2023.

Si bien la Reforma Electoral de AMLO es la que ha causado controversia, en la Cámara de Diputados existen varias iniciativas por parte de la oposición.

¿Dónde ver la discusión de la Reforma Electoral de AMLO?

Tanto su discusión en comisiones como en el pleno de la Cámara de Diputados puede verse a través del canal de YouTube del órgano legislativo, además de redes sociales.

¿En qué consiste la Reforma Electoral de AMLO?

La Reforma Electoral consiste en 10 objetivos entre los que destacan la eliminación de 200 diputados conocidos como plurinominales, además de una transformación del INE y la supresión de órganos electorales de cada estado.

*Reforma al INE y al Tribunal Electoral para que absorba a los órganos electorales de las 32 entidades.

*Reducción de 11 a 7 consejeros electorales, quienes deberán ser elegidos por la ciudadanía.

*Conformación del Instituo Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), antes INE.

*Reducir el número de diputados y senadores.

*Impulso del voto electrónico.

*Eliminar financiamiento a partidos políticos para actividades ordinarias.

*Nuevo modelo para los tiempos en radio y TV para partidos políticos.

*Reducción de burocracia en congresos locales, ayuntamientos y alcaldías.

Recientemente la Reforma Electoral de AMLO causó controversia, luego de que se reveló que el INE realizó una encuesta para conocer el nivel de aprobación de la iniciativa.

En los resultados de la encuesta se indica que la Reforma Electoral tendría el aval de la población encuestada, desde entonces, el titular del Ejecutivo sostiene que esta iniciativa evitaría el fraude electoral y se usaría el presupuesto usado en el INE en otras necesidades de la población.