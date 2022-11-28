Diputados aprueban en comisiones dictamen de la Reforma Electoral

Se aprobó en comisiones el dictamen de la Reforma Electoral y ahora pasará a Mesa Directiva para que suba al pleno de San Lázaro a más tardar este martes.

El dictamen obtuvo 62 votos a favor de Morena, del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y 48 en contra del bloque opositor compuesto por el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, legisladores pertenecientes a las Comisiones Unidas de Reforma Política Electoral, Puntos Constitucionales y de Gobernación.

🔴#ÚLTIMAHORA | Diputados aprueban en lo general y particular en Comisiones la #ReformaElectoral; dictamen pasará al Pleno para su discusión.



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Morena, PT y PVEM aprobaron por mayoría en comisiones el dictamen de Reforma Electoral propuesto por el presidente López Obrador. La oposición adviertió que este martes enterrará a la reforma en el pleno de la Cámara de Diputados.

Refrendó su rechazo y advirtió que no pasaría la propuesta del Ejecutivo sobre la Reforma Electoral debilita a los órganos electorales. No obstante, Morena insistió en convencer al bloque opositor para abaratar los procesos electorales.

Reforma electoral de AMLO avanza: comisiones aprueba dictamen

Diputados tenían que votar hoy el dictamen de la Reforma Electoral en las comisiones de Política Electoral, Puntos Constitucionales y Gobernación.

No le alcanzan los votos a Morena para Reforma Electoral

Se espera que el dictamen de la Reforma Electoral se discuta en la sesión de este martes ante el pleno de la Cámara de Diputados.

Morena y sus aliados no tienen los votos que necesitan de las dos terceras partes para reformar la Constitución.

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió la iniciativa de Reforma Electoral, pero ante el amago de la oposición de no aprobarla, dijo en días recientes que prepara una ley secundaria en materia electoral para reducir el presupuesto al INE, reducir salarios de consejeros y abaratar las elecciones, además de castigar la compra de votos.

La propuesta del presidente López Obrador plantea cambiar de nombre al INE, disminuir de 10 a 7 el número de sus consejeros y cambiar la forma de su designación, eliminar el financiamineto de acitividades ordinarias a los partidos y disminuir el número de diputados y senadores y la forma de su elección.

