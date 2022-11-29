Diputados posponen hasta diciembre discusión de Reforma Electoral

La discusión del dictamen de la Reforma Electoral no será este martes, sino hasta diciembre, por decisión de diputados de Morena y sus aliados.

Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, informó que se acordó con los partidos que conforman la Coalición Juntos Hacemos Historia, que el dictamen de la Reforma Electoral se discuta el 6 de diciembre.

Por prudencia y dar tiempo para el análisis del dictamen de reforma electoral, aprobado en comisiones, los coordinadores de la Coalición Juntos Hacemos Historia acordamos pedir a la Mesa Directiva de la @Mx_Diputados que dicho proyecto sea abordado el próximo martes. — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) November 29, 2022

"Los coordinadores de la acordamos pedir a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que dicho proyecto sea abordado el próximo martes", indicó en redes sociales.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados argumentó que esta decisión de posponer la discusión de la Reforma Electoral es "por prudencia" y para que haya tiempo para el análisis del dictamen, que se aprobó ayer en comisiones.

¿Qué dice el dictamen de la Reforma Electoral aprobado ayer?

Diputados aprobaron por mayoría el dictamen de la Reforma Electoral, enviada por el Ejecutivo, que se basa principalmente en los ejes: financiamiento de partidos políticos, acceso de los partidos a radio y televisión con fines electorales, unificación de las autoridades electorales administrativa y jurisdiccional y extinción de los organismos públicos locales y los tribunales electorales de las entidades federativas.

Además, el dictamen de la Reforma Electoral aborda la conformación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, elección mediante sistema de listas por entidad federativa y reducción del número de legisladoras y legisladores, voto electrónico, y reducción de integrantes de congresos locales, ayuntamientos y alcaldías.

#Morena, PT y Partido Verde se adjudicaron el primer round de la #ReformaElectoral propuesta por el presidente López Obrador.



Con 62 votos, avalaron en Comisiones el dictamen contra 48 de la oposición.@maxi_pelaezp con los detalles. pic.twitter.com/Al1nGhDsPf — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 29, 2022

Al respecto de los consejeros y del tribunal electorales, se aprobó que la jornada para elegirlos se llevará a cabo el primer domingo de febrero de 2023. Durante enero de 2022, la Cámara de Diputados y el Senado de la República emitirán la convocatoria respectiva.

También en el dictamen de la Reforma Electoral indica que quedan extinguidos los organismos públicos locales electorales a partir de la instalación del Consejo General del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas.