Reforma de Fuerzas Armadas no es militarización: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) agradeció a los diputados que votaron a favor de la reforma de Fuerzas Armadas que se aprobó en la medianoche y rechazó que se trate de una militarización.

En la mañanera de hoy, AMLO aseguró que esta iniciativa, que ahora pasará a los Congresos locales para su análisis, permitirá el fortalecimiento de la Guardia Nacional.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ descartó que busque militarizar al país con la reforma que mantiene al Ejército en las calles hasta 2028 pic.twitter.com/YAr4tnSqbr — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 13, 2022

“Aprovecho para agradecer a legisladores ya se aprobó el que la Guardia Nacional sea apoyada por las Fuerzas Armadas, que continúe y que se fortalezca y no es militarizar”, indicó.

El Presidente arremetió en contra de quienes se oponían a la reforma de Fuerzas Armadas y que acusan militarización y violación de derechos humanos.

“Que no quieran los autoritarios pasar como defensores de derechos humanos. ¿Qué hicieron los conservadores con el Ejército? Utilizarlo para reprimir sin fundamento constitucional, de manera ilegal usaban al Ejército, a la marina para labores de seguridad pública además sin respeto a los derechos humanos, son unos reverendos hipócritas y ahora que se hace una reforma constitucional y se pone el acento en la defensa de derechos humanos, ahora se rasgan las vestiduras”.

Reforma de Fuerzas Armadas evitará corrupción de GN

El Presidente reiteró su postura sobre la necesidad de la reforma de Fuerzas Armadas, ya que así se evitaría repetir el caso de la Policía Federal, incluso aludió a Genaro García Luna, preso en Estados Unidos, incluso dijo que la Guardia Nacional ha permitido la detención de policías estatales que roban a la población.

“Esto va a ayudar muchísimo para que no termine la Guardia Nacional como acabó la Policía Federal, que se pudrió y se corrompió y de ahí salieron gentes que ahora incluso están en la cárcel porque se asociaron con la delincuencia organizada entonces el que la Guardia Nacional sea una rama de la Secretaría de la Defensa es para que no se desvíe que sea profesional siempre que cuente con todo el apoyo de la Defensa, de Marina”, explicó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reportó que policías municipales colaboraron a robar un tráiler con mercancías pic.twitter.com/NiUMHMiiTc — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 13, 2022

Durante la medianoche y luego de más de ocho horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada la reforma de Fuerzas Armadas, ahora el dictamen pasará a los Congresos de los 31 estados y de la Ciudad de México (CDMX) para su análisis y su aprobación.