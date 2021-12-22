Refuerzo con vacuna Sputnik Light brinda anticuerpos contra omicron

La vacuna Sputnik V y una dosis de refuerzo con Sputnik Light son efectivas contra la variante omicron ya que inducen una sólida respuesta de anticuerpos neutralizantes ante dicha variante de Covid-19.

El Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología de Gamaleya y el Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF, por sus siglas en inglés) dieron a conocer los resultados de un estudio preliminar sobre ambos biológicos, desarrollados contra el virus SARS-CoV-2.

Los resultados del estudio aparecieron en el artículo “El refuerzo Sputnik Light después de la vacunación con Sputnik V induce una sólida respuesta de anticuerpos neutralizantes ante la variante B.1.1.529 (omicron) SARS-CoV-2”, publicado en el sitio especializado MedRxiv.

“El refuerzo heterólogo con Sputnik Light es la solución para aumentar la eficacia de otras vacunas, incluso contra omicron, y extender el periodo de protección del refuerzo”, señaló RDIF en un comunicado, citando los hallazgos del estudio.

Detalló que esta vacuna monodosis de refuerzo aumenta la actividad neutralizante contra omicron, luego de dos a tres meses de aplicación de la tercera dosis.

Además, es un refuerzo universal para otras vacunas, no solo Sputnik V, debido a que induce una mayor respuesta de anticuerpos.

A preliminary laboratory study conducted by the Gamaleya Center has demonstrated that the @sputnikvaccine and the one-shot Sputnik Light booster are effective against Omicron (B.1.1.529) variant of COVID, providing for better protection when compared to other vaccines. pic.twitter.com/IrS6fpu0qz — RDIF (@rdif_press) December 17, 2021

“La potenciación con Sputnik Light, así como la potenciación heteróloga, pueden fortalecer y prolongar la eficacia de muchas vacunas que tienen una rápida disminución a la luz del desafío combinado de Delta y omicron”, precisó RDIF.

Sputnik Light combinada con otras vacunas brinda más anticuerpos

El Fondo recordó que Sputnik Light está registrada en más de 25 países, como vacuna monodosis y refuerzo universal; mientras que Sputnik V tiene autorización en 71 países con una población total de más de cuatro mil millones de personas.

Mencionó que en ensayos de combinación de vacunas, realizados en Argentina, se utilizaron biológicos de AstraZeneca, Sinopharm, Moderna y Cansino, lo que permitió demostrar que el fármaco ruso inducía una mayor respuesta de anticuerpos y linfocitos T al aplicarse como refuerzo heterólogo.

“Cada cóctel de vacunas con Sputnik Light brindó un mayor nivel de anticuerpos en el día 14 después de la aplicación de la segunda dosis respecto de los regímenes homogéneos originales (primera y segunda dosis iguales) de cada una de las vacunas”.

De acuerdo con el Ministerio de Salud de Buenos Aires, Argentina, esta vacuna, cuando se aplica como monodosis, tiene una eficacia de 78.6 a 83.7 por ciento entre personas mayores de 60 años, “lo que supera a muchas vacunas de dos dosis”.

Mientras que datos en Moscú demostraron que Sputnik Light, cuando se aplica sola, tiene una eficacia de 70 por ciento contra la infección por la variante Delta durante los tres meses posteriores a la inmunización.

En noviembre, la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó a la variante omicron como preocupante, una decisión basada en sus mutaciones, ya que podrían afectar las características del virus SARS-CoV-2, por ejemplo, la facilidad con que se propaga.