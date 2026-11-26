Un regalo para las nuevas generaciones. El magnate tecnológico Elon Musk anunció una entrega especial de SpaceX dirigida a los niños de Estados Unidos; pidió conservarlo para el futuro.

A través de redes sociales, Elon Musk confirmó que todos los niños estadounidenses recibirán dos acciones de SpaceX como una especie de regalo, una por parte de la empresa y otra parte de él.

¿Cuándo se entregarán las acciones de SpaceX a los niños de EU?

Las acciones de SpaceX, provenientes de la empresa serán entregadas hasta diciembre 2026, mientras que las acciones por parte de Elon Musk se entregarán a lo largo de junio del próximo año.

“La participación directamente de mí se transferirá cuando expire el período de bloqueo en junio del próximo año”, explicó el magnate a través de su cuenta de X.

¿Cómo se entregarán las acciones de SpaceX a los niños en EU?

Por el momento, Elon Musk no ha dado más detalles sobre cómo es que las acciones de SpaceX serán entregadas durante el próximo mes.

The share from SpaceX will be transferred next month. The share directly from me will be transferred when my lockup expires in June next year. — Elon Musk (@elonmusk) November 26, 2026

¿Por qué Elon Musk recomienda conservar las acciones a largo plazo?

Tras detallar la entrega de las participaciones, el fundador de SpaceX explicó el enorme potencial financiero que proyecta para la compañía aeroespacial si logra cumplir sus metas tecnológicas más ambiciosas en las próximas décadas.

De acuerdo con Elon Musk, si la empresa consigue hacer que la vida sea multiplanetaria y aprovechar siquiera una millonésima parte de la energía del Sol, el valor de SpaceX equivaldría a aproximadamente un millón de veces el tamaño actual de la economía mundial.

Aunque reconoció que se trata de objetivos “absurdamente difíciles”, aseguró que existe un camino claro para alcanzarlos y lanzó una recomendación directa a los beneficiarios: “Recomiendo conservar sus acciones”.

“Estos son, obviamente, objetivos absurdamente difíciles, pero hay un camino para alcanzarlos”, explicó en su cuenta de X, antes Twitter.