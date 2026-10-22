¿Qué celulares deben registrarse antes del 31 de octubre? Dispositivos que podrían perder llamadas y mensajes

¡No te quedes sin servicio! El tiempo se agota para registrar ciertos celulares en México y evitar las afectaciones en tu línea telefónica, por ello, te compartimos los dispositivos que deben vincularse antes del sábado 31 de octubre 2026.

El objetivo del registro de celulares es eliminar el uso anónimo de los teléfonos móviles para combatir delitos como la extorsión y el fraude.

¿Qué celulares deben registrarse antes del 31 de octubre 2026?

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) compartió que los números con terminación "5" son aquellos que deben vincular su línea antes del 31 de octubre 2026 .

Los celulares de prepago, mientas que los números telefónicos que cuentan con un plan son dados de alta de forma automática por la misma compañía del teléfono, por lo que si estás en esta modalidad no debes preocuparse.

📱⏱️ 5 minutos pueden hacer la diferencia para mantenerte conectado. Vincula tu línea celular si termina en 5️⃣ de forma rápida, sencilla y gratuita, directamente con tu compañía telefónica. 🔐 Y súmate al combate contra el fraude y la extorsión telefónica. 📵 🔗 Más información: https://t.co/5fdrUWqeql #YoRegistro — CRTGobMX (@CRTGobMX) October 19, 2026

Requisitos para vincular tu línea telefónica en octubre 2026

Para completar el registro de las líneas telefónicas en México, lo único que necesitas para realizar el trámite son los siguientes documentos:



Identificación oficial vigente: Credencial para votar (INE).

Credencial para votar (INE). CURP: Clave Única de Registro de Población.

Clave Única de Registro de Población. Prueba de vida (selfie): Obligatoria únicamente si realizas el trámite de forma remota/digital para validar tu identidad con la identificación.

¿Cómo registrar tu celular con terminación "5"?

Conecta tu teléfono a una red Wi-Fi ; también puedes hacerlo con datos móviles si aún están disponibles.

a una ; también puedes hacerlo con datos móviles si aún están disponibles. Ingresa al portal web o aplicación telefónica.

Agrega tu número telefónico.

Toma una foto de tu credencial vigente por ambos lados, para verificar el documento.

por ambos lados, para verificar el documento. Valida tu identidad utilizando la cámara de tu celular; sigue las instrucciones que muestre en la pantalla y listo.

El portal oficial de la CRT cuenta con tutoriales específicos para cada una de las compañías telefónicas en las que esté dado de alta tu número de celular.

Calendario para el registro de celulares 2026 en México

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones compartió el calendario oficial para el registro de líneas de celulares a lo largo del 2026.



Terminación "5" - 31 de octubre

Terminación "6" - 15 de noviembre

Terminación "7" - 30 de noviembre

Terminación "8" - 15 de diciembre

Terminación "9" - 31 de diciembre