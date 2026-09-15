¿Una eSIM extranjera evita el registro de tu línea celular? Esto explica la CRT

Ante los rumores que afirman que diversos usuarios están recurriendo a chips virtuales internacionales para eludir el registro oficial de telefonía en México, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aclaró que las eSIM extranjeras no representan una opción ni permanente ni funcional frente a una línea móvil nacional. La dependencia precisó que la gran mayoría de estos servicios están diseñados únicamente para la navegación de datos en itinerancia y no sustituyen una línea habilitada en el país.

Asimismo, la CRT enfatizó las restricciones legales y financieras que implican estas plataformas. Los acuerdos mayoristas entre compañías telefónicas a nivel global y las políticas internacionales de uso justo prohíben estrictamente el roaming permanente fuera del país de origen, facultando a las empresas a suspender el servicio ante un uso prolongado.

¿Qué pasa con los códigos de autenticación con una eSIM extranjera?

La mayoría de las eSIM de datos compradas en el extranjero no cuentan con la capacidad de recibir llamadas convencionales ni mensajes de texto (SMS) locales. Esta limitación técnica impide que los usuarios reciban los códigos de autenticación o verificación en dos pasos necesarios para validar transacciones bancarias, acceder a plataformas gubernamentales o autenticar aplicaciones de mensajería instantánea. Por ello, depender exclusivamente de un chip virtual internacional restringe severamente las operaciones digitales cotidianas en territorio nacional.

¿Cuánto cuesta una eSIM comparada con una nacional?

El costo de mantener una eSIM internacional en México resulta desproporcionado en comparación con las tarifas del mercado local. De acuerdo con los datos presentados por la CRT, el costo por gigabyte en estas plataformas de datos globales puede llegar a ser hasta 10 veces superior al precio de los paquetes ofrecidos por las compañías telefónicas nacionales. Este diferencial financiero convierte a la eSIM extranjera en una opción económicamente inviable para el uso diario continuo.

¿Qué pasa si no registras tu línea celular antes de la fecha límite?

Las líneas móviles que no completen su proceso de vinculación oficial dentro del plazo establecido por las autoridades sufrirán la suspensión temporal del servicio telefónico. Esto significa que el usuario no podrá realizar ni recibir llamadas salientes, ni enviar o recibir mensajes de texto (SMS), además de no poder utilizar sus datos móviles, quedando la línea inhabilitada para la comunicación convencional hasta que se regularice la situación del titular ante su operador.

🔐 Registrar tu línea celular es una medida clave para proteger tu identidad y evitar que sea utilizada para cometer delitos.



Consulta la fecha límite para vincular tu línea y evita la suspensión.



📲 Realiza tu registro en: https://t.co/3WzD4Lz2Hf#YoRegistro pic.twitter.com/id7I6qmQTq — SLPFinanzas (@SLPFinanzas) September 15, 2026

¿Cómo reanudar el servicio de llamadas y mensajes de tu celular?

Para restablecer tu línea suspendida, deberás realizar el proceso de vinculación directamente con su compañía telefónica. El trámite se puede completar a través de las plataformas digitales oficiales del operador o acudiendo de forma presencial a sus centros de atención a clientes con una identificación oficial vigente. Una vez validada la identidad del titular y vinculada la línea al padrón oficial, la empresa de telecomunicaciones procederá a la reactivación inmediata de los servicios de llamadas y mensajes de texto.