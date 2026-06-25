Registro de la línea celular: esto podría pasar con tus apps de bancos

El trámite para realizar el registro de tu línea ahora podría afectar hasta los bancos de las personas que no han hecho el proceso. ¿Qué va a pasar con tu dinero si no haces el procedimiento?

Este jueves 25 de junio la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, CRT, ya anunció una prórroga para hacer el registro.

¿Qué pasará con mis apps de bancos si no registro mi línea?

Si decides dejar pasar el trámite y no das de alta tu número, el sistema de tu banco bloqueará de manera automática el acceso a la plataforma móvil.

Al no existir una certeza de que tú eres el dueño real de la línea telefónica, los candados de seguridad digital se activarán por completo. Esto significa que no podrás abrir la aplicación ni realizar ningún movimiento de dinero desde tu celular.

¿Qué servicios podrían verse afectados si no registras tu línea?

El bloqueo de la línea celular tirará en cadena varias funciones clave que utilizas en tu día a día para mover tus recursos.

El primer servicio afectado será el envío de transferencias SPEI, seguido por la recepción de los mensajes SMS con claves dinámicas (tokens) para validar compras en internet.

Tampoco podrás realizar retiros de efectivo sin tarjeta en los cajeros automáticos ni consultar tus saldos.

¿Qué dicen los bancos sobre el registro de líneas celulares?

La Asociación de Bancos de México (ABM) señaló que esta medida es indispensable para frenar los delitos de suplantación de identidad y los fraudes por internet.

Las instituciones bancarias explicaron que el robo de tarjetas SIM se ha convertido en una herramienta para los criminales.

¿Cuál es la fecha límite para hacerlo?

Las autoridades establecieron un calendario para que la población cumpla con este requisito de seguridad.

El plazo definitivo para completar el alta del número telefónico vence el próximo viernes 30 de octubre de 2026. Quien no lo realice antes de la medianoche de ese día, sufrirá la desconexión inmediata de sus aplicaciones bancarias.

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La CRT anuncia calendario y fechas límite para el registro de líneas.



Las líneas de prepago que hasta ahora no se han vinculado tendrán una fecha límite asignada conforme al último dígito del número telefónico.



Más información https://t.co/NqBRjvu8Tj pic.twitter.com/avqBrPPGii — CRTGobMX (@CRTGobMX) June 25, 2026

Nuevo calendario de registro de línea de prepago queda así

Las fechas límite para realizar el registro obligatorio de tu línea telefónica se organizarán de forma escalonada, tomando como referencia el último dígito de tu número celular:



Dígito 0: Hasta el 15 de agosto

Hasta el 15 de agosto Dígito 1: Hasta el 31 de agosto

Hasta el 31 de agosto Dígito 2: Hasta el 15 de septiembre

Hasta el 15 de septiembre Dígito 3: Hasta el 30 de septiembre

Hasta el 30 de septiembre Dígito 4: Hasta el 15 de octubre

Hasta el 15 de octubre Dígito 5: Hasta el 31 de octubre

Hasta el 31 de octubre Dígito 6: Hasta el 15 de noviembre

Hasta el 15 de noviembre Dígito 7: Hasta el 30 de noviembre

Hasta el 30 de noviembre Dígito 8: Hasta el 15 de diciembre

Hasta el 15 de diciembre Dígito 9: Hasta el 31 de diciembre

¿Dónde puedo consultar información oficial sobre el registro de mi línea?

Para evitar caer en fraudes con páginas falsas que buscan robar tus contraseñas, debes acudir únicamente a los canales oficiales del gobierno.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) habilitó un apartado especial en su sitio web para revisar el estado de tu línea.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) ofrece asesoría en sus oficinas.